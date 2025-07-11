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11 июля 2025 в 20:12

Борьба за наследство Старовойта: сколько стоит, что получит любовница

Церемония захоронения бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта на Смоленском кладбище Церемония захоронения бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта на Смоленском кладбище Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В Петербурге 11 июля прошли похороны экс-главы Минтранса России Романа Старовойта. На церемонии прощания присутствовала бывшая жена политика с детьми, а также его девушка — 25-летняя Полина Копылова. Чиновник владел имуществом, стоимость которого СМИ оценили в 1 млрд рублей. Но судьба наследства может оказаться под вопросом из-за дела о хищениях в Курской области, которую Старовойт возглавлял до переезда в Москву. Что ждет наследников бывшего министра и кто в их числе — в материале NEWS.ru.

Как прошли похороны Старовойта

О смерти Старовойта стало известно 7 июля — спустя несколько часов после того, как был опубликован указ о его отставке с поста главы Минтранса. Тело политика обнаружили в Одинцовском городском округе, Следственный комитет сообщил, что рассматривает версию самоубийства. Старовойту было 53 года.

Прощание с чиновником проходило в два этапа. 10 июля состоялась церемония в Центральной клинической больнице в Москве. Ее посетили вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Патрушев, Дмитрий Чернышенко, а также другие члены правительства, включая нового главу Минтранса Андрея Никитина.

Затем тело Старовойта доставили в Петербург, 11 июля его похоронили на Смоленском кладбище. Проститься с чиновником приехали в том числе губернаторы Северной столицы Александр Беглов и Ленинградской области Александр Дрозденко. Последний назвал экс-министра человеком слова и дела, а также напомнил о его участии в крупных инфраструктурных проектах региона в годы работы на посту главы Росавтодора.

Старовойта похоронили без отпевания — причины такого решения объяснил NEWS.ru иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит). «Самоубийц обычно не отпевают, если они не признаны психически больными. Соответственно, если их не отпевают, то и крест обычно не устанавливается», — пояснил он.

Мать экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта Лариса Старовойт, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, дочь экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта Анастасия, его вдова Светлана и вторая дочь Ангелина (слева направо) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра Мать экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта Лариса Старовойт, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, дочь экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта Анастасия, его вдова Светлана и вторая дочь Ангелина (слева направо) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Каким имуществом владел Старовойт

Последняя публичная декларация Старовойта была подана еще в период его работы на посту главы Курской области в 2021 году. Согласно документу, годовой доход чиновника составил чуть больше 6,9 млн рублей. Его супруга Светлана, с которой на тот момент губернатор состоял в браке, задекларировала доход в размере 18,4 млн рублей. В список имущества, принадлежавшего Старовойту, тогда вошла доля в нежилом помещении и автомобиль марки Chrysler. Кроме того, в пользовании чиновника находились две квартиры площадью 165,1 и 55,7 кв. м и дача.

После начала специальной военной операции Владимир Путин подписал указ, который разрешает чиновникам не публиковать декларации о доходах. Однако на одном из совещаний в правительстве Старовойт сам сообщил, что в 2022 году заработал 5,7 млн рублей, из которых 1,15 млн перечислил в благотворительные фонды.

После этого никаких официальных данных об имуществе и заработке Старовойта не появлялось. Ряд СМИ утверждал, что на момент гибели чиновника его семья могла владеть имуществом общей стоимостью около 1 млрд рублей. Речь идет о пяти квартирах: одной — в Курске, двух — в Санкт-Петербурге, еще двух — в Москве, включая жилье в элитном жилом комплексе в Шмитовском проезде. Также, по версии прессы, экс-министр и его родные владели участком площадью 18 соток с трехэтажным домом в районе Мякинино, стоимость которого оценивается в 260 млн рублей, и машиной Tesla Model X P100D.

Tesla Model X P100D Tesla Model X P100D Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кому достанется наследство Старовойта

У Старовойта остались две дочери 15 и 18 лет. Со своей женой Светланой он развелся в 2021 году, и в столице жил с 25-летней моделью и выпускницей медуниверситета Полиной Копыловой, которую называли «первой леди Курска». Она не афишировала отношения с чиновником, однако курские журналисты писали, что свадьба была не за горами.

Несмотря на то что Копылову и Старовойта связывали отношения, претендовать на наследство она сможет лишь в одном случае — если это было прописано в завещании чиновника. Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru подчеркнул: «Если гражданин не оставил завещания, имущество переходит наследникам по закону в порядке, установленном Гражданским кодексом. Первыми призываются дети, супруг и родители. Лица, состоявшие с умершим в фактических отношениях без регистрации брака, не входят в число наследников ни одной из очередей».

Он уточнил, что исключение возможно в случае признания их иждивенцами умершего, находившимися на его содержании не менее года до смерти. Однако такое признание должно быть подтверждено в судебном порядке или иными допустимыми доказательствами, добавил юрист.

При этом даже право законных наследников Старовойта на его имущество может оказаться под вопросом. Некоторые СМИ связывают гибель чиновника с делом о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. По не подтвержденным официально данным, показания против него мог дать бывший заместитель Старовойта и экс-губернатор региона Алексей Смирнов. Следственные органы РФ не подтверждали эту информацию.

Полина Копылова Полина Копылова Фото: Стрингер/NEWS.ru

«Если будет установлено, что имущество было приобретено в результате преступления, возможна конфискация. Это касается исключительно тех объектов, происхождение которых связано с преступной деятельностью. <…> Такое имущество не включается в наследственную массу. Наследники не могут его получить независимо от своей очереди или наличия завещания. Конфискация не распространяется на все имущество умершего автоматически: если часть активов не связана с противоправными действиями, она подлежит обычной процедуре наследования», — подчеркнул Илья Русяев.

Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта
Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Медики несут тело экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, найденное в парке у парковки в Одинцовском городском округе Московской области. Утром 7 июля Роман Старовойт был отстранен от должности министра транспорта РФ. Основной версией произошедшего Следственный комитет назвал самоубийство
Медики несут тело экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, найденное в парке у парковки в Одинцовском городском округе Московской области. Утром 7 июля Роман Старовойт был отстранен от должности министра транспорта РФ. Основной версией произошедшего Следственный комитет назвал самоубийство
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Автомобиль Tesla на котором приехал Роман Старовойт к месту трагедии
Автомобиль Tesla на котором приехал Роман Старовойт к месту трагедии
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта
Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Медики несут тело экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, найденное в парке у парковки в Одинцовском городском округе Московской области. Утром 7 июля Роман Старовойт был отстранен от должности министра транспорта РФ. Основной версией произошедшего Следственный комитет назвал самоубийство
Медики несут тело экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, найденное в парке у парковки в Одинцовском городском округе Московской области. Утром 7 июля Роман Старовойт был отстранен от должности министра транспорта РФ. Основной версией произошедшего Следственный комитет назвал самоубийство
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта
Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта
Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Работа журналистов на месте обнаружения тела Романа Старовойта
Работа журналистов на месте обнаружения тела Романа Старовойта
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Место обнаружение тела Романа Старовойта
Место обнаружение тела Романа Старовойта
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Место обнаружение тела Романа Старовойта
Место обнаружение тела Романа Старовойта
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Директор Федерального дорожного агентства Росавтодор Роман Старовойт, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и афганский военный и политический деятель, генерал Абдул-Рашид Дустум (слева направо в первом ряду) на церемонии открытия музыкальных фонтанов «Грозненское море» на Чернореченском водохра
Директор Федерального дорожного агентства Росавтодор Роман Старовойт, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и афганский военный и политический деятель, генерал Абдул-Рашид Дустум (слева направо в первом ряду) на церемонии открытия музыкальных фонтанов «Грозненское море» на Чернореченском водохра
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
18 марта 2016 года. Президент России Владимир Путин (в центре), заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак (слева) и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт во время облета транспортного перехода через Керченский пролив.
18 марта 2016 года. Президент России Владимир Путин (в центре), заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак (слева) и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт во время облета транспортного перехода через Керченский пролив.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт (справа) участвует в легкоатлетическом забеге по трассе Гран-при России «Формулы-1» в Сочи.
Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт (справа) участвует в легкоатлетическом забеге по трассе Гран-при России «Формулы-1» в Сочи.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Губернатор Курской области Роман Старовойт (справа) осматривает строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Курской области.
Губернатор Курской области Роман Старовойт (справа) осматривает строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Курской области.
Фото: РИА Новости
Международная выставка-форум «Россия»
Международная выставка-форум «Россия»
Фото: РИА Новости/ Фотохост-агентство РИА Новости
3 сентября 2024 года. Министр транспорта РФ Роман Старовойт (второй слева) и губернатор Забайкальского края Александр Осипов (третий слева) перед началом церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе.
3 сентября 2024 года. Министр транспорта РФ Роман Старовойт (второй слева) и губернатор Забайкальского края Александр Осипов (третий слева) перед началом церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе.
Фото: Софья Сандурская/РИА Новости
Министр транспорта РФ Роман Старовойт принимает участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».
Министр транспорта РФ Роман Старовойт принимает участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт во время ввода в эксплуатацию новой автомобильной развязки «Аэропорт»
Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт во время ввода в эксплуатацию новой автомобильной развязки «Аэропорт»
Фото: Нечаев Олег/ИТАР ТАСС
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт в Курской Коренной Рождество-Богородичной мужской пустыни
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт в Курской Коренной Рождество-Богородичной мужской пустыни
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Фото: Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, вице-премьер РФ Максим Акимов, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, губернатор Свердловской области Евгений Куйв
Губернатор Курской области Роман Старовойт выступает перед началом спектакля «Салют Победы» на арене Курского государственного цирка.
Губернатор Курской области Роман Старовойт выступает перед началом спектакля «Салют Победы» на арене Курского государственного цирка.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Церемония похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта на Смоленском кладбище
Церемония похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта на Смоленском кладбище
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа на первом плане) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа на первом плане) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Юлия Киселева перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Юлия Киселева перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и президент Российской академии образования Ольга Васильева (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и президент Российской академии образования Ольга Васильева (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Директор Института социологии Российской академии наук Михаил Горшков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Директор Института социологии Российской академии наук Михаил Горшков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Светлана Старовойт (бывшая жена) перед началом церемонии похорон Романа Старовойта
Светлана Старовойт (бывшая жена) перед началом церемонии похорон Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Полина Копылова (в центре) на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Полина Копылова (в центре) на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Дочери экс-министра транспорта РФ Старовойта Ангелина и Анастасия (справа налево на первом плане) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Дочери экс-министра транспорта РФ Старовойта Ангелина и Анастасия (справа налево на первом плане) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Светлана Старовойт (бывшая жена) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Светлана Старовойт (бывшая жена) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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наследство
имущество
политики
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