Борьба за наследство Старовойта: сколько стоит, что получит любовница

В Петербурге 11 июля прошли похороны экс-главы Минтранса России Романа Старовойта. На церемонии прощания присутствовала бывшая жена политика с детьми, а также его девушка — 25-летняя Полина Копылова. Чиновник владел имуществом, стоимость которого СМИ оценили в 1 млрд рублей. Но судьба наследства может оказаться под вопросом из-за дела о хищениях в Курской области, которую Старовойт возглавлял до переезда в Москву. Что ждет наследников бывшего министра и кто в их числе — в материале NEWS.ru.

Как прошли похороны Старовойта

О смерти Старовойта стало известно 7 июля — спустя несколько часов после того, как был опубликован указ о его отставке с поста главы Минтранса. Тело политика обнаружили в Одинцовском городском округе, Следственный комитет сообщил, что рассматривает версию самоубийства. Старовойту было 53 года.

Прощание с чиновником проходило в два этапа. 10 июля состоялась церемония в Центральной клинической больнице в Москве. Ее посетили вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Патрушев, Дмитрий Чернышенко, а также другие члены правительства, включая нового главу Минтранса Андрея Никитина.

Затем тело Старовойта доставили в Петербург, 11 июля его похоронили на Смоленском кладбище. Проститься с чиновником приехали в том числе губернаторы Северной столицы Александр Беглов и Ленинградской области Александр Дрозденко. Последний назвал экс-министра человеком слова и дела, а также напомнил о его участии в крупных инфраструктурных проектах региона в годы работы на посту главы Росавтодора.

Старовойта похоронили без отпевания — причины такого решения объяснил NEWS.ru иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит). «Самоубийц обычно не отпевают, если они не признаны психически больными. Соответственно, если их не отпевают, то и крест обычно не устанавливается», — пояснил он.

Мать экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта Лариса Старовойт, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, дочь экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта Анастасия, его вдова Светлана и вторая дочь Ангелина (слева направо) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Каким имуществом владел Старовойт

Последняя публичная декларация Старовойта была подана еще в период его работы на посту главы Курской области в 2021 году. Согласно документу, годовой доход чиновника составил чуть больше 6,9 млн рублей. Его супруга Светлана, с которой на тот момент губернатор состоял в браке, задекларировала доход в размере 18,4 млн рублей. В список имущества, принадлежавшего Старовойту, тогда вошла доля в нежилом помещении и автомобиль марки Chrysler. Кроме того, в пользовании чиновника находились две квартиры площадью 165,1 и 55,7 кв. м и дача.

После начала специальной военной операции Владимир Путин подписал указ, который разрешает чиновникам не публиковать декларации о доходах. Однако на одном из совещаний в правительстве Старовойт сам сообщил, что в 2022 году заработал 5,7 млн рублей, из которых 1,15 млн перечислил в благотворительные фонды.

После этого никаких официальных данных об имуществе и заработке Старовойта не появлялось. Ряд СМИ утверждал, что на момент гибели чиновника его семья могла владеть имуществом общей стоимостью около 1 млрд рублей. Речь идет о пяти квартирах: одной — в Курске, двух — в Санкт-Петербурге, еще двух — в Москве, включая жилье в элитном жилом комплексе в Шмитовском проезде. Также, по версии прессы, экс-министр и его родные владели участком площадью 18 соток с трехэтажным домом в районе Мякинино, стоимость которого оценивается в 260 млн рублей, и машиной Tesla Model X P100D.

Tesla Model X P100D Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кому достанется наследство Старовойта

У Старовойта остались две дочери 15 и 18 лет. Со своей женой Светланой он развелся в 2021 году, и в столице жил с 25-летней моделью и выпускницей медуниверситета Полиной Копыловой, которую называли «первой леди Курска». Она не афишировала отношения с чиновником, однако курские журналисты писали, что свадьба была не за горами.

Несмотря на то что Копылову и Старовойта связывали отношения, претендовать на наследство она сможет лишь в одном случае — если это было прописано в завещании чиновника. Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru подчеркнул: «Если гражданин не оставил завещания, имущество переходит наследникам по закону в порядке, установленном Гражданским кодексом. Первыми призываются дети, супруг и родители. Лица, состоявшие с умершим в фактических отношениях без регистрации брака, не входят в число наследников ни одной из очередей».

Он уточнил, что исключение возможно в случае признания их иждивенцами умершего, находившимися на его содержании не менее года до смерти. Однако такое признание должно быть подтверждено в судебном порядке или иными допустимыми доказательствами, добавил юрист.

При этом даже право законных наследников Старовойта на его имущество может оказаться под вопросом. Некоторые СМИ связывают гибель чиновника с делом о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. По не подтвержденным официально данным, показания против него мог дать бывший заместитель Старовойта и экс-губернатор региона Алексей Смирнов. Следственные органы РФ не подтверждали эту информацию.

Полина Копылова Фото: Стрингер/NEWS.ru

«Если будет установлено, что имущество было приобретено в результате преступления, возможна конфискация. Это касается исключительно тех объектов, происхождение которых связано с преступной деятельностью. <…> Такое имущество не включается в наследственную массу. Наследники не могут его получить независимо от своей очереди или наличия завещания. Конфискация не распространяется на все имущество умершего автоматически: если часть активов не связана с противоправными действиями, она подлежит обычной процедуре наследования», — подчеркнул Илья Русяев.

Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Медики несут тело экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, найденное в парке у парковки в Одинцовском городском округе Московской области. Утром 7 июля Роман Старовойт был отстранен от должности министра транспорта РФ. Основной версией произошедшего Следственный комитет назвал самоубийство Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Автомобиль Tesla на котором приехал Роман Старовойт к месту трагедии Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Медики несут тело экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, найденное в парке у парковки в Одинцовском городском округе Московской области. Утром 7 июля Роман Старовойт был отстранен от должности министра транспорта РФ. Основной версией произошедшего Следственный комитет назвал самоубийство Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Работа спецслужб на месте обнаружения тела Романа Старовойта Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Работа журналистов на месте обнаружения тела Романа Старовойта Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Место обнаружение тела Романа Старовойта Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Место обнаружение тела Романа Старовойта Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Директор Федерального дорожного агентства Росавтодор Роман Старовойт, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и афганский военный и политический деятель, генерал Абдул-Рашид Дустум (слева направо в первом ряду) на церемонии открытия музыкальных фонтанов «Грозненское море» на Чернореченском водохра Фото: Саид Царнаев/РИА Новости 18 марта 2016 года. Президент России Владимир Путин (в центре), заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак (слева) и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт во время облета транспортного перехода через Керченский пролив. Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт (справа) участвует в легкоатлетическом забеге по трассе Гран-при России «Формулы-1» в Сочи. Фото: Нина Зотина/РИА Новости Губернатор Курской области Роман Старовойт (справа) осматривает строящиеся оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Курской области. Фото: РИА Новости Международная выставка-форум «Россия» Фото: РИА Новости/ Фотохост-агентство РИА Новости 3 сентября 2024 года. Министр транспорта РФ Роман Старовойт (второй слева) и губернатор Забайкальского края Александр Осипов (третий слева) перед началом церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Фото: Софья Сандурская/РИА Новости Министр транспорта РФ Роман Старовойт принимает участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт во время ввода в эксплуатацию новой автомобильной развязки «Аэропорт» Фото: Нечаев Олег/ИТАР ТАСС Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт в Курской Коренной Рождество-Богородичной мужской пустыни Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Александр Астафьев/POOL/ТАСС Фото: Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, вице-премьер РФ Максим Акимов, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, губернатор Свердловской области Евгений Куйв Губернатор Курской области Роман Старовойт выступает перед началом спектакля «Салют Победы» на арене Курского государственного цирка. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Церемония похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта на Смоленском кладбище Фото: Петр Ковалев/ТАСС Глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа на первом плане) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Юлия Киселева перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и президент Российской академии образования Ольга Васильева (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Директор Института социологии Российской академии наук Михаил Горшков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Стрингер/NEWS.ru Светлана Старовойт (бывшая жена) перед началом церемонии похорон Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Стрингер/NEWS.ru Полина Копылова (в центре) на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Стрингер/NEWS.ru Дочери экс-министра транспорта РФ Старовойта Ангелина и Анастасия (справа налево на первом плане) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Стрингер/NEWS.ru Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС Светлана Старовойт (бывшая жена) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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