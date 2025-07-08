Карьера модели, бутики, красный диплом: как живет «первая леди» Старовойта

Накануне тело экс-министра транспорта России Романа Старовойта обнаружили в его личном автомобиле в Одинцовском городском округе. По одной из версий, он покончил с собой. Бывшего губернатора Курской области опознала его ассистентка Полина. Чем она занимается и что ее связывало со Старовойтом — в материале NEWS.ru.

Кто такая Полина Корнеева

Полине Корнеевой 25 лет. Ее настоящая фамилия — Копылова, пишут курские СМИ. Ранее она проживала вместе с матерью в Курске, в микрорайоне Волокно. В возрасте 12 лет Полина участвовала в конкурсе «Маленькая супермодель Курска», но победить ей не удалось. Девочка стала первой вице-мисс. Впоследствии Полина представляла Россию на международном этапе конкурса в Греции.

Во взрослом возрасте девушка работала моделью. В частности, ее фотографии были размещены в паблике I`m SuperModel. В записных книжках друзей и знакомых она значилась как «Модель Моего Сердца» или «Полина Vip Клиент Gucci», что говорило о ее любви к роскошным брендам.

В Курской области Полина окончила медицинский университет по специальности «лечебное дело». Однокурсники и преподаватели описывали ее как целеустремленную и трудолюбивую девушку. В Telegram-канале учебного заведения сообщалось, что выпускной посетил бывший глава региона Старовойт. Он вручил девушке диплом.

Как писали местные СМИ, Полина познакомилась с чиновником в Курске. О ней писали как о его невесте и называли первой леди. Сообщалось, что девушка начала работать ассистенткой Старовойта еще во времена его губернаторства в Курской области. Она сопровождала его в рабочих поездках и помогала с организацией встреч.

Пара состояла в отношениях около года. Когда Старовойта перевели в Москву на пост министра транспорта, девушка и ее мать продали квартиру в Курске и переехали в столицу. Полина не афишировала отношения с чиновником. Однако курские журналисты писали, что свадьба была не за горами.

Среди официального имущества Полины значится автомобиль KIA K5. При этом знакомые замечали девушку и ее мать в дорогих московских магазинах.

Следователи общаются с девушкой экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта Полиной Фото: Михаил Воскресенский /РИА Новости

Как Корнеева опознала тело экс-министра транспорта Старовойта

Корнеева была единственным человеком из близкого окружения Старовойта, кто оперативно приехал на место происшествия. Она опознала труп чиновника. Этот момент попал на видео. Девушка, приложив руку ко рту, подходит к кустам, после чего уходит в слезах, закрыв лицо руками.

После разговора со следователями Корнеева пересела в служебный автомобиль Aurus и уехала. Чуть позже она сказала, что ей не нужна помощь.

Что известно о личной жизни бывшего губернатора Курской области Старовойта

Старовойт был женат с 2010 года. Его экс-супруга Светлана занимается психологией. Женщина попала в топ-10 богатейших жен чиновников: ее годовой доход превысил 17 млн. В 2021 году супруги развелись.

В браке у них родились две дочери. Старшей Ангелине 19 лет. Судя по странице в социальных сетях, девушка учится в ПМГМУ имени И. М. Сеченова и должна выпуститься в 2030 году. Ангелина любит рисовать и публикует свои работы в соцсетях.

Младшая дочь Старовойта — несовершеннолетняя. На странице в соцсетях говорится о том, что девочка обучается в музыкальной школе и увлекается конным спортом. В 2023 году она завоевала две золотые медали в дисциплине «Конкур» на всероссийских соревнованиях.

Роман Старовойт Фото: Ведяшкин Сергей /Агентство «Москва»

Что произошло с экс-губернатором Курской области Старовойтом

7 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта, занимавшего должность министра транспорта с 14 мая 2024 года. Накануне утром чиновник был на работе в ведомстве, провел совещание, попрощался с коллегами и поехал домой.

Позже его тело было обнаружено на территории парка Малевича в Подмосковье. Труп чиновника нашли его охранники. По сообщению ГСУ СК России по Московской области, основная версия ЧП — самоубийство.

Позже стало известно, что вечером 7 июля следователи якобы планировали задержать Старовойта по подозрению в мошенничестве и предъявить обвинения в многомиллионных хищениях. Эта информация официально не подтверждена.

Курский общественник, который был знаком с экс-главой области, заявил, что бывший губернатор мог был причастен к коррупционным схемам, которые реализовывались в регионе. По некоторым данным, ему могло грозить до 20 лет колонии. В СК РФ не комментировали эти сведения.

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