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13 июля 2025 в 12:39

В МИД России раскрыли «грязную политизированную кампанию» западных СМИ

МИД РФ назвал политизированной кампанией статью Axios о призыве Путина к Ирану

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Статья американского издания Axios о том, что президент России Владимир Путин якобы призвал Иран принять ядерную сделку с США, предполагающую нулевое обогащение урана, является «грязной политизированной кампанией», заявил МИД РФ в Telegram-канале. Министерство отметило, что цель этой публикации — эскалация напряженности вокруг иранской ядерной программы.

Можно лишь гадать, кто в этот раз выступил заказчиком, однако одна из последних публикаций издания под заголовком «Сенсация: Путин призывает Иран принять сделку с США, предполагающую „нулевое обогащение“», — по всей видимости, очередная грязная политизированная кампания, которая затевается с целью эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы, — говорится в сообщении.

Дипведомство подчеркнуло, что истинная позиция России по иранской ядерной программе хорошо известна, Москва не раз говорила о необходимости урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами.

Призываем ответственные мировые СМИ опираться на официальные источники информации, глубоко погружаться в предмет, не тиражировать фальшивки, — заключили в министерстве.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Иран продолжает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. При этом дипломат подчеркнул, что в дальнейшем работа с МАГАТЭ будет проходить в ином формате.

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