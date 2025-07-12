Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

Сегодня, 12 июля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Краснодарском крае и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов МТС, T2, Yota, «МегаФон» и «Билайн». Что об этом известно, в чем причина, когда восстановят доступ в Сеть?

Где в России не работает мобильный интернет 12 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.РФ», в субботу, 12 июля, нестабильная работа мобильного интернета фиксируется в десятках российских регионов. Пользователи жалуются, что они не могут воспользоваться онлайн-услугами, в частности, из-за сбоев не прогружаются приложения и мессенджеры, а также не открываются медиафайлы.

Наибольшее количество жалоб 12 июля зафиксировано от пользователей МТС. Порядка 20% сообщений об отсутствии связи приходятся на Краснодарский край и Башкирию, 15% — на Москву, 7% — на Ростовскую область, 5% — на Тверскую и Свердловскую области, 4% — на Самарскую и Нижегородскую области, 2% — на Дагестан, Татарстан, Кузбасс, Иркутскую, Пензенскую, Московскую и Смоленскую области, 1% — на Челябинскую, Ленинградскую, Ярославскую и Новосибирскую области.

Абоненты T2, Yota, «МегаФона» и «Билайна» также сообщают, что у них периодически пропадает мобильный интернет. Большинство жалоб от пользователей этих сотовых операторов зафиксировано из Краснодарского края, Москвы, Ростовской, Ярославской, Новосибирской и Курской областей.

«На Кубани интернет абсолютно не работает. В последнюю неделю особенно часто полностью пропадает соединение, невозможно открыть ни одно приложение»;

«Нет сотовой связи и мобильного интернета в Московской области. Сигнал есть, но интернета, голосовой связи, СМС — нет»;

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В Нижегородской области нет мобильного интернета с июня месяца. Операторы как один ссылаются на „независимые от них“ причины»;

«Воронеж почти сутки без мобильного интернета. Только Wi-Fi спасает», — пишут пользователи.

О сроках восстановления полноценной работы мобильного интернета не сообщалось.

Почему в регионах не работает мобильный интернет 12 июля

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с NEWS.ru объяснил, что отключение мобильного интернета периодически происходит в преддверии важных событий, крупных мероприятий с большим скоплением людей, а также при наличии оперативной информации о готовящихся атаках. Он напомнил, что при совершении терактов часто используются системы дистанционного управления, а каналом связи является мобильный интернет и сотовая связь.

«По этой причине отключение мобильного интернета — вполне логичный шаг. Он достаточно жесткий, потому что это создает массу неудобств. Мы все привыкли к тому, что у нас мобильный интернет — это как данность, и много чего на него завязано. Но это лишает [злоумышленников] канала связи и управления», — пояснил Раевский.

Власти российских регионов также предупреждали граждан, что мобильный интернет могут периодически отключать в целях безопасности, в частности, во время угрозы атак БПЛА.

«Стали периодически отключать мобильный интернет в целях безопасности. Такие временные ограничения — одна из мер безопасности, которую вводят в регионах в условиях СВО», — говорилось в сообщении Минцифры Приморского края.

Читайте также:

Акиньшина, серый список актеров, запрет Латвии: как живет Данила Козловский

Резкое похолодание и ураганы? Погода в Москве в конце июля: чего ждать

Слезы матери, слова спутницы, открытый гроб: как прошли похороны Старовойта