Для возрастных водителей в России могут ввести новые ограничения ТАСС: допуск к вождению людей старше 60 лет планируют ужесточить

В России планируют ужесточить правила допуска пожилых людей к управлению автомобилем, передает ТАСС со ссылкой на документы. Согласно проекту новой стратегии безопасности дорожного движения до 2030–2036 годов, водители старше 60 лет статистически чаще становятся виновниками аварий. Это требует совершенствования механизмов оценки их пригодности к вождению.

Статистика, приведенная в документе, вызывает тревогу: с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей 60+ выросло на 25%. Еще более пугающая динамика у числа погибших (+33%) и раненых (+22%). Эта возрастная группа лидирует по виновности в авариях среди всех водителей. Более того, на пожилых людей приходится свыше трети всех погибших пешеходов и велосипедистов.

Ситуация усугубляется демографическим трендом. На фоне общего сокращения населения доля граждан старше 60 лет будет только расти: прогнозируется 25,8% к 2030 году и 27,7% к 2036 году. Это неизбежно увеличит долю уязвимых участников дорожного движения, склонных к попаданию в ДТП.

На протяжении нескольких лет ухудшается безопасность дорожного движения лиц старшего поколения. С 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на 25%, погибших — на 33%, раненых — на 22%, — говорится в проекте.

В ответ на эти вызовы стратегия предлагает комплекс мер. Помимо усовершенствования медицинской и иной оценки пригодности пожилых людей к вождению, планируется адаптация их к безопасному участию в дорожном движении. Также предусмотрено развитие специальной инфраструктуры и конструкций транспортных средств, учитывающих особенности возрастных водителей.

Ранее сообщалось, что правительство России одобрило законопроект о значительном повышении государственных пошлин за услуги ГАИ. Изменения затронут выдачу водительских удостоверений и регистрацию автомобилей, а также введут новые сборы. Цель — компенсировать возросшие расходы госорганов на оказание услуг.