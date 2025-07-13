Украину предупредили о масштабнейшем ударе по военным объектам

Украину в ночь с 13 на 14 июля ждет масштабный удар беспилотниками по военным объектам, заявил политолог Сергей Марков в Telegram-канале. По его словам, мощная атака ожидается, так как прошлой ночью не было ударов БПЛА по Украине из-за погодных условий. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Впервые за два месяца ночью с 12 на 13 июля не было ударов дронов по военным объектам Украины. Причина, видимо, — мощный грозовой фронт, который сделал сложным управление дронами этой ночью. Это значит, что в ночь с 13 на 14 июля атака дронов будет более масштабной, — написал Марков.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что ВС РФ использовали тактический прием, который открывает серьезную перспективу для продвижения к Сумам. По его словам, российская армия может начать продвижение западнее по отношению к главному направлению атак в Сумской области. В Минобороны данную информацию не комментировали.

До этого стало известно, что Вооруженные силы РФ прорвались в Мирополье в Сумской области. Также взята большая часть Александрии. В российском оборонном ведомстве эти сведения также не комментировали.