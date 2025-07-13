Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 12:39

Банда школьниц развела салоны красоты на бесплатные процедуры с помощью ИИ

В Краснодаре школьницы обманули салоны красоты с помощью фейковых чеков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Две несовершеннолетние жительницы Краснодара в салонах красоты использовали фальшивые чеки об оплате через СБП, вероятно, сгенерированные при помощи нейросетей, сообщает Telegram-канал SHOT. Схема работала за счет сбоев в мобильной связи – в этот момент администраторы не могли оперативно проверить поступление денег.

На кассе школьницы настаивали на оплате по QR-коду, после чего демонстрировали поддельные подтверждения платежа. За короткий период мошенницы успели посетить несколько салонов, где сделали педикюр, окрашивание, укладку, наращивание ресниц, ботокс для волос и приобрели солнцезащитные очки. Общий ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Двум салонам удалось связаться с родителями девушек и вернуть деньги. Остальные пострадавшие предприниматели обратились в правоохранительные органы.

Ранее мошенники обманули 12-летнего мальчика из Екатеринбурга, заставив его похитить 380 тысяч рублей из родительского сейфа. Сперва злоумышленники связались с несовершеннолетним, представившись «девочкой», а после на связь с ним вышли якобы сотрудники ФСБ и ФНС.

салоны
мошенники
дети
Краснодар
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубль скоро рухнет? Каковы курсы валют 13 июля, что с евро, долларом, юанем
В Теннесси на встрече выпускников произошла стрельба
Страшной трагедией закончилось столкновение иномарки с большегрузами
В МО рассказали, скольких ЗРК Patriot лишились ВСУ после удара ВС России
Погода в Москве и Петербурге 14–20 июля: вместо жары — похолодание и ливни?
Банда школьниц развела салоны красоты на бесплатные процедуры с помощью ИИ
В МИД России раскрыли «грязную политизированную кампанию» западных СМИ
Крем-чиз для торта: 10 лучших рецептов, которые подойдут для любого десерта
Пушилин раскрыл, сколько беспилотников перехватил «Купол Донбасса»
В России существенно постарели женихи и невесты
СБУ заявила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы Воронича
В Иране рассказали о ранении президента страны в ходе атаки Израиля
На Сахалине нашли остатки советского героя
Владивосток решили оставить без парада ВМФ
Раскрыто, что грозит покушавшимся на Собчак и Симоньян подросткам
ВС России взяли под контроль Карла Маркса и Николаевку в ДНР
Рой БПЛА над Белгородом, удары по мирным: как ВСУ атакуют РФ 13 июля
Миграционное помешательство Трампа добралось до Африки
«Политика неоколониализма»: российский посол разнес новые санкции ЕС
Украину предупредили о масштабнейшем ударе по военным объектам
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.