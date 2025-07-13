Банда школьниц развела салоны красоты на бесплатные процедуры с помощью ИИ В Краснодаре школьницы обманули салоны красоты с помощью фейковых чеков

Две несовершеннолетние жительницы Краснодара в салонах красоты использовали фальшивые чеки об оплате через СБП, вероятно, сгенерированные при помощи нейросетей, сообщает Telegram-канал SHOT. Схема работала за счет сбоев в мобильной связи – в этот момент администраторы не могли оперативно проверить поступление денег.

На кассе школьницы настаивали на оплате по QR-коду, после чего демонстрировали поддельные подтверждения платежа. За короткий период мошенницы успели посетить несколько салонов, где сделали педикюр, окрашивание, укладку, наращивание ресниц, ботокс для волос и приобрели солнцезащитные очки. Общий ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Двум салонам удалось связаться с родителями девушек и вернуть деньги. Остальные пострадавшие предприниматели обратились в правоохранительные органы.

Ранее мошенники обманули 12-летнего мальчика из Екатеринбурга, заставив его похитить 380 тысяч рублей из родительского сейфа. Сперва злоумышленники связались с несовершеннолетним, представившись «девочкой», а после на связь с ним вышли якобы сотрудники ФСБ и ФНС.