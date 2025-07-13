Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 12:24

СБУ заявила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы Воронича

СБУ СБУ Фото: Социальные сети

Двое подозреваемых в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича были ликвидированы, заявила Служба безопасности Украины в Telegram-канале. По данным ведомства, ими оказались мужчина и женщина.

В ведомстве уточнили, что подозреваемые следили за сотрудником спецслужбы. После убийства они «залегли на дно» и были обнаружены в Киевской области. В публикации отмечается, что они оказали сопротивление при задержании.

Воронича застрелили в Голосеевском районе украинской столицы утром 10 июля. Он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил, что в Воронича произвели пять прицельных выстрелов из пистолета с глушителем. Мужчина, совершивший убийство, скрылся с места преступления.

Военный корреспондент Александр Коц в свою очередь отметил, что убийство полковника является «добрым знаком». Он уточнил, что ликвидация сотрудника СБУ внушит страх высшим украинским чинам — они могут стать следующими. По его мнению, военные в звании от майора и выше должны ходить и оглядываться, постоянно проверять днище машины, изучать с балкона прохожих во дворе прежде, чем выйти.

Украина
СБУ
убийства
подозреваемые
киллеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубль скоро рухнет? Каковы курсы валют 13 июля, что с евро, долларом, юанем
В Теннесси на встрече выпускников произошла стрельба
Страшной трагедией закончилось столкновение иномарки с большегрузами
В МО рассказали, скольких ЗРК Patriot лишились ВСУ после удара ВС России
Погода в Москве и Петербурге 14–20 июля: вместо жары — похолодание и ливни?
Банда школьниц развела салоны красоты на бесплатные процедуры с помощью ИИ
В МИД России раскрыли «грязную политизированную кампанию» западных СМИ
Крем-чиз для торта: 10 лучших рецептов, которые подойдут для любого десерта
Пушилин раскрыл, сколько беспилотников перехватил «Купол Донбасса»
В России существенно постарели женихи и невесты
СБУ заявила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы Воронича
В Иране рассказали о ранении президента страны в ходе атаки Израиля
На Сахалине нашли остатки советского героя
Владивосток решили оставить без парада ВМФ
Раскрыто, что грозит покушавшимся на Собчак и Симоньян подросткам
ВС России взяли под контроль Карла Маркса и Николаевку в ДНР
Рой БПЛА над Белгородом, удары по мирным: как ВСУ атакуют РФ 13 июля
Миграционное помешательство Трампа добралось до Африки
«Политика неоколониализма»: российский посол разнес новые санкции ЕС
Украину предупредили о масштабнейшем ударе по военным объектам
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.