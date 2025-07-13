СБУ заявила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы Воронича

Двое подозреваемых в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича были ликвидированы, заявила Служба безопасности Украины в Telegram-канале. По данным ведомства, ими оказались мужчина и женщина.

В ведомстве уточнили, что подозреваемые следили за сотрудником спецслужбы. После убийства они «залегли на дно» и были обнаружены в Киевской области. В публикации отмечается, что они оказали сопротивление при задержании.

Воронича застрелили в Голосеевском районе украинской столицы утром 10 июля. Он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил, что в Воронича произвели пять прицельных выстрелов из пистолета с глушителем. Мужчина, совершивший убийство, скрылся с места преступления.

Военный корреспондент Александр Коц в свою очередь отметил, что убийство полковника является «добрым знаком». Он уточнил, что ликвидация сотрудника СБУ внушит страх высшим украинским чинам — они могут стать следующими. По его мнению, военные в звании от майора и выше должны ходить и оглядываться, постоянно проверять днище машины, изучать с балкона прохожих во дворе прежде, чем выйти.