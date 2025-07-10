«Добрый знак»: военкор оценил убийство полковника СБУ в Киеве

Убийство полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича в Киеве является добрым знаком, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, это внушит страх высшим украинским офицерам, что они могут стать следующими.

Если это действительно так, то это добрый знак. Я всегда говорил, что удары по Банковой или зданию СБУ совершенно бессмысленны. Зачем воевать с кирпичами? Бить надо не по центрам принятия решений, а по лицам, их принимающим, — написал Коц.

Военкор отметил, что украинские военные в звании от майора и выше должны ходить и оглядываться, постоянно проверять днище машины, изучать с балкона прохожих во дворе прежде, чем выйти. Враг должен бояться на своей территории, подчеркнул он.

Ранее Служба безопасности Украины подтвердила гибель Воронича. Его застрелили в Голосеевском районе Киева утром 10 июля. Он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций СБУ.

Момент убийства попал на видео. На записи видно, как неизвестный во дворе дома подбирается поближе к жертве. Затем преступник скрылся за машинами, которые были припаркованы на улице. После содеянного злоумышленник быстро покинул место преступления.