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10 июля 2025 в 14:46

«Добрый знак»: военкор оценил убийство полковника СБУ в Киеве

Военкор Коц: убийство полковника СБУ Воронича в Киеве является добрым знаком

Фото: Социальные сети

Убийство полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича в Киеве является добрым знаком, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, это внушит страх высшим украинским офицерам, что они могут стать следующими.

Если это действительно так, то это добрый знак. Я всегда говорил, что удары по Банковой или зданию СБУ совершенно бессмысленны. Зачем воевать с кирпичами? Бить надо не по центрам принятия решений, а по лицам, их принимающим, — написал Коц.

Военкор отметил, что украинские военные в звании от майора и выше должны ходить и оглядываться, постоянно проверять днище машины, изучать с балкона прохожих во дворе прежде, чем выйти. Враг должен бояться на своей территории, подчеркнул он.

Ранее Служба безопасности Украины подтвердила гибель Воронича. Его застрелили в Голосеевском районе Киева утром 10 июля. Он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций СБУ.

Момент убийства попал на видео. На записи видно, как неизвестный во дворе дома подбирается поближе к жертве. Затем преступник скрылся за машинами, которые были припаркованы на улице. После содеянного злоумышленник быстро покинул место преступления.

Украина
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Александр Коц
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