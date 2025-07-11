Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 11 июля 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино?

Бои и события у Покровска и Днепра в пятницу, 11 июля, обстановка на фронте

«На Днепропетровском направлении ВКС РФ уничтожили порядка двух взводов ВСУ. В районе Александрограда ВКС РФ нанесли удар фугасными авиабомбами, вследствие чего уничтожено около 40 человек из 31-й и 141-й бригад ВСУ. Помимо этого, наши бойцы продвигаются в направлении Мирного, на северо-восточной окраине села уже идут бои», — передает «Дневник десантника».

Mash пишет, что около 6000 солдат ВСУ рискуют попасть под массированную атаку ВС РФ в районе Покровска в ДНР.

«Это второй по счету огневой мешок для врагов за последние дни. Наши бойцы продвигаются на юг в Днепропетровской области. Из-за этого ВСУ приходится перебрасывать свои силы, чтобы укрепить оборону. 9-я, 39-я и 57-я мотострелковые бригады ВС РФ прорывают линию обороны севернее города. 15-я, 30-я и 74-я бригады наносят удар с юго-запада у села Песчаное. Как отмечают военные, основные бои идут в населенном пункте Новоэкономическое в ДНР. Там за сутки уничтожили три ПВД (пункта временной дислокации), а также больше десятка боевой техники врагов. Ранее мы писали об огневом мешке в Константиновке ДНР. Там образовался 16-километровый карман с бригадой ВСУ, включая батальон „Скала“. С севера наша армия добивает Часов Яр, с юга мотострелковая дивизия теснит врага к Константиновке, бои идут в Романовке», — добавили авторы канала.

«Архангел спецназа» отметил, что за последнее время произошло много событий у Покровска и Днепропетровской области, ВСУ позорно прячутся за мирными жителями.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«На южной окраине Мирнограда ВСУ отрезаны от подвоза и логистики на технике и вынуждены передвигаться пешком, теряя личный состав от артиллерийских обстрелов и дронов-камикадзе. В Покровске противник постоянно меняет места дислокации в связи с быстрым выявлением и уничтожением предыдущих, постоянно прячется в объектах гражданской инфраструктуры и гражданских домах, используя мирное население как щит. Маршруты движения противника по всему фронту контролируются и перекрываются нашими расчетами FPV», — подчеркнули авторы канала.

«Архангел спецназа» обратил внимание, что командование ВС РФ перешло от тактики прямого штурма Покровска на охват двух городов с флангов, это гораздо более эффективный и менее ресурсозатратный метод, что прослеживалось в ходе штурма Авдеевки.

«К востоку от Мирнограда ВС РФ зацепились за Новоэкономическое, а также, по некоторым данным, освободили село Разино. Последнее и вовсе находится к северу от Мирнограда, что позволит взять город в полуокружение. На западном фланге на направлении Днепропетровской области под наш контроль перешел участок Новосергеевка — Котляровка — Орехово. Остался карман между Богдановкой и Алексеевкой, но штурмовать его затруднительно. Вдоль этого рубежа проходит крупная балка, которая выступает естественным укреплением, которое легче оборонять. ВСУ при этом обстреливают наши позиции артиллерией и дронами. Аналогично можно сказать и об участке выше, прямо на границе с Днепропетровской областью. Район усеян балками, а также там протекает река Соленая, что затрудняет движение к Новопавловке», — добавили авторы канала.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на Покровском направлении есть продвижение российских сил западнее Котляровки.

«Наступление на западном фланге к Новопавловке в Днепропетровской области осложнено большим количеством балок, плюс ВСУ мощно бьют артиллерией и дронами. Что касается наступления на Покровск и Мирноград, то наше командование, похоже, планирует охват двух городов с флангов — менее ресурсозатратный метод. К востоку от Мирнограда идут бои в Новоэкономическом, а также, по некоторым данным, освобождено село Разино к северу от Мирнограда — формируется полуокружение города. С учетом продвижения ВС РФ обозначается Константиновское направление. Здесь, западнее Торецка, наши продавливают оборону ВСУ в районе Щербиновки и Леонидовки, а также в Дылеевке. Из Часова Яра новостей нет, идут бои. Из самой Константиновки приходят данные, что гарнизон ВСУ составляет от 8 до 15 тысяч. Большой разброс. Город вытянут вдоль ж/д линии, в нем большая промзона, где ВСУ разместили склады с вооружением и технику. Сейчас, как видно на карте, ВС РФ постепенно берут город в клещи с востока, юга и запада», — добавил он.

В Минобороны РФ вчера заявили, что подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.

«Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Удачное, Родинское, Муравка, Петровского Донецкой Народной Республики, Филия и Новоподгородное Днепропетровской области», — добавили в МО РФ.

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