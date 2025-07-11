Около шести тысяч военнослужащих ВСУ могут попасть под массированную атаку в районе Покровска (Красноармейска) в ДНР, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, это второй по счету огневой мешок для украинских военных за последние дни. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Военнослужащие ВС России продвигаются в Днепропетровской области на юг, для укрепления обороны украинскому командованию приходится перебрасывать резервы. Но российские бойцы прорывают линию обороны севернее Покровска. Несколько российских бригад наносят удар у села Песчаного на юго-западе. Основные бои идут в поселке Новоэкономическое в ДНР, где за сутки уничтожили три пункта временной дислокации противника, а также более десяти единиц боевой техники.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что несколько бригад ВСУ могут попасть в огневой мешок на территории ДНР. По данным канала, под угрозой могут оказаться до восьми тысяч украинских солдат, огневой мешок может образоваться в Константиновке на западе ДНР.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные устроили еще один огневой мешок для подразделений ВСУ в районе Зеленой Долины в ДНР. По его словам, это значительно ухудшило логистику украинских подразделений, поскольку они лишились безопасных путей эвакуации и оказались зажаты с двух сторон.