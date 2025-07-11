Наступление ВС РФ на Харьков 11 июля: вранье руководства, клещи у Купянска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 11 июля 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в пятницу, 11 июля: обстановка на фронте

«Волчанск, Липцы: продолжаются бои. Купянский участок: продвижение в сторону Великого Бурлука, мощное наращивание плацдарма после освобождения населенных пунктов на границе с Белгородской областью. Купянск берем в клещи. Оборона противника в Купянске носит очаговый характер, опорники в основном в административных зданиях. Купянск — Шевченково — Чугуев, а также Печенежское водохранилище, Старый Салтов — основные оборонительные линии ВСУ. Наши подразделения продолжают наносить удары по скоплениям противника, узлам обороны, транспортным артериям на вышеназванных участках», — передает военный эксперт Геннадий Алехин.

Он также обратил внимание на небывалую медийную активность нового начальника областной полиции Харьковской области Петра Токаря.

«Дает интервью практически ежедневно. Основные посылы: в полиции создаются группы для сбития российских беспилотников. Также в подразделениях полиции созданы „мониторинговые группы“, которые следят за законностью тотальной мобилизации, действиями ТЦК. На деле Петр Токарь особое внимание на закрытом совещании уделил тому, чтобы не просто не мешать ТЦК, а всячески содействовать. Вот такие лицемерные заявления новоиспеченного начальника областной полиции Харькова Петра Токаря», — добавил Алехин.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Северный ветер» отметил, что командование ВСУ спешно пытается выстроить линию обороны на рубеже Хатнее — Амбарное, оставив боевые группы 143-й механизированной бригады и подразделений теробороны сдерживать наступление ВС РФ в районе села Мелового.

«При этом артиллерия и операторы БПЛА ВСУ активно наносят огневое поражение по лесным массивам в районе госграницы, не разбираясь, под чьим контролем находится тот или иной участок фронта. Наши мотострелки с упорными боями, несмотря на комплексное огневое воздействие противника, продвинулись свыше 600 метров в приграничных лесных массивах, уничтожив несколько боевых групп ВСУ. На Волчанском и Липцевском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой. За сутки „северяне“ зачистили девять домовладений в Волчанске, а также продвинулись в окрестных лесных массивах. Нашими штурмовиками обнаружены документы солдата из роты „Шквал“ 127-й ОБр ТерО — противник спешно перебросил бывших заключенных из Харькова для сдерживания нашего продвижения около Волчанска», — добавил «Северный ветер».

«Военкоры Русской Весны» пишут, что армия России прорывается к Зеленому Гаю и Боровской Андреевке в Харьковской области.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«В Харьковской области на Боровском направлении (между Купянском и Изюмом), по кадрам объективного контроля, российские войска продвинулись в направлении населенных пунктов Боровская Андреевка и Зеленый Гай на участке площадью до 8 кв. км. Русские провели успешный штурм позиции ВСУ возле Боровской Андреевки (Боровское направление), признают и украинские военные аналитики», — добавил источник.

В Минобороны РФ вчера заявили, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области, Колодези и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики.

«Потери ВСУ составили более 225 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании и 15 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и пять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.

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