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13 июля 2025 в 12:45

Встреча выпускников в Теннесси закончилась стрельбой и ранениями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На встрече выпускников в городе Чаттануга штата Теннесси произошла стрельба, в результате которой пострадали четыре человека, сообщает New York Post. Инцидент произошел в субботу, 12 июля.

Перестрелка на встрече выпускников произошла в субботу в Теннесси, из-за чего четыре человека получили ранения, — говорится в публикации.

По данным источника, пострадавших госпитализировали с ранениями, не представляющими угрозы жизни. Полиция начала розыск предполагаемого стрелка. Мотивы преступника пока не установлены.

Ранее в австрийском городе Грац произошла стрельба в учебном заведении — 28 человек оказались госпитализированы. Личность стрелка была установлена — преступление совершил 21-летний гражданин страны Артур А. Злоумышленник стрелял из пистолета и дробовика — обоими видами оружия мужчина владел законно.

До этого в Санкт-Петербурге полиция задержала 23-летнего жениха и 22-летнего шафера, которые устроили стрельбу из травматического пистолета в воздух возле ЗАГСа во время свадебного торжества. После задержания молодые люди пояснили, что у них есть разрешение на оружие, а жених раскаялся в необдуманном поступке. Тем не менее в их отношении уже возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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