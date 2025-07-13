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13 июля 2025 в 12:03

«Политика неоколониализма»: российский посол разнес новые санкции ЕС

Посол России Корчунов: новые санкции ЕС являются политикой неоколониализма

Николай Корчунов Николай Корчунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очередной пакет антироссийских санкций Европейского союза против России является проявлением неоколониальной политики Запада, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. Дипломат подчеркнул, что эти меры нарушают принципы свободного рынка, навязывая европейские товары и услуги.

Санкции — яркий пример западной политики неоколониализма, навязывания своих услуг и продукции вопреки механизмам свободного рынка. Очевидно, что страны, продвигающие подобные ограничения, все еще мыслят в рамках неоколониальной логики, игнорируя реальности многополярного мира, — сказал посол.

Ранее американские СМИ писали, что российское руководство во главе с Владимиром Путиным не исключает возможности введения новых американских санкций, несмотря на временное затишье в ограничительной политике Вашингтона. В Кремле осознают вероятность ужесточения мер и не ожидают изменений в риторике США.

До этого первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в интервью NEWS.ru отметил, что западные санкции только укрепили единство российского общества. По его словам, Москва готова противостоять любым проявлениям агрессии, а угрозы новых ограничений не вызывают тревоги у российских властей.

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