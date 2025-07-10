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10 июля 2025 в 18:16

«Пугать бесполезно»: в Совфеде ответили на возможные жесткие санкции США

Сенатор Джабаров: Россия стала только сплоченнее после введения санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия стала только сплоченнее после введения санкций со стороны Запада и готова отразить любую агрессию, заявил NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, власти спокойно относятся к обещаниям новых рестрикций, поэтому пугать Москву бесполезно.

Что касается новых санкций, я думаю, что нас это особо не пугает. Мы совершенно спокойно к этому относимся. Мы к ним готовимся, мы знаем, что это такое, поэтому пугать нас бесполезно. Более того, в этот момент мы становимся сплоченнее и, наоборот, готовы отразить любую агрессию с любой стороны, — сказал Джабаров.

Он добавил, что на данный момент идеи решения конфликта на Украине, которые глава МИД РФ Сергей Лавров изложил госсекретарю США Марко Рубио, известны только высшему руководству. По словам сенатора, со временем они будут раскрыты общественности.

Ранее Рубио заявил, что российская сторона в Куала-Лумпуре изложила Соединенным Штатам новые идеи урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что новый подход будет представлен главе Белого дома Дональду Трампу.

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