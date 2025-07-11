Ополченцу из ЛНР с позывным Батя, которого сыновья сдали СБУ, помогут с жильем, лечением и выплатой кредита, заявил RT заммэра Волгограда Виталий Кокшилов. По его словам, мужчину положат на полное обследование в больницу, так как он перенес инфаркт.

В свое время он перенес инфаркт на ногах, поэтому мы договорились, что его положат на полное обследование, — сказал он.

Власти города обещали помочь Бате, которого ранее также обманул риелтор — продал дачный домик, не предназначенный для проживания. Кокшилов подчеркнул, что администрация приложит все усилия, чтобы ополченец урегулировал денежный вопрос и нашел работу.

Ранее волонтер и журналист Анастасия Кашеварова заявила, что некоторые жители Курской области пресмыкались перед военными Вооруженных сил Украины и стали предателями. По ее словам, украинские военные по наводке некоторых курян сжигали дома участников СВО.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины расстреляли почти всех жильцов пятиэтажки по улице Щорса в ходе боев за Селидово в ДНР. Мужчина по имени Дмитрий эвакуировался из города. По его словам, украинцы ломились в квартиры, «барабанили» в двери.