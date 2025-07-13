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13 июля 2025 в 12:04

Миграционное помешательство Трампа добралось до Африки

WSJ: Белый дом агрессивно навязывает пяти странам Африки вывоз мигрантов из США

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация США оказывает агрессивное давление на африканские страны, добиваясь от них согласия вернуть своих граждан, депортированных с американской территории, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, Либерии, Сенегалу, Мавритании, Габону и Гвинее-Бисау, чьи лидеры вели переговоры с президентом Дональдом Трампом в Белом доме, были направлены официальные запросы о приеме мигрантов.

Государственный департамент разослал каждой стране запросы на прием мигрантов, что подчеркнуло совпадение агрессивной кампании администрации по депортации и ее внешней политики, — сказано в материале.

Источники утверждают, что во время переговоров с Трампом речь шла о возвращении мигрантов, которых их родные государства отказывались принимать обратно либо затягивали этот процесс. Администрация США добивалась от них однозначной позиции по этому вопросу.

Ранее появилась информация, что американские власти используют военную базу в Гуантанамо на Кубе в качестве центра содержания под стражей мигрантов из 26 стран мира. По некоторым данным, в настоящее время там находятся 72 иностранца, осужденные за особо тяжкие преступления.

США
Дональд Трамп
Африка
Белый дом
Сенегал
Мавритания
депортации
мигранты
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