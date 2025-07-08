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08 июля 2025 в 19:20

Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира

США используют базу в Гуантанамо для содержания преступников из 26 стран мира

Следственный изолятор в заливе Гуантанамо Следственный изолятор в заливе Гуантанамо Фото: Louie Palu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа использует военную базу в Гуантанамо на Кубе в качестве центра содержания под стражей мигрантов из 26 стран мира, сообщает CBS со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США. По данным телеканала, в настоящее время там находятся 72 иностранца, осужденные за особо тяжкие преступления.

Администрация Трампа использует военно-морскую базу в Гуантанамо на Кубе для содержания под стражей десятков иностранцев из 26 стран, с шести различных континентов, — говорится в материале.

В частности, среди содержащихся под стражей в Гуантанамо лиц есть осужденные за убийства, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, распространение детской порнографии, наркоторговлю и похищения людей. География происхождения заключенных охватывает девять стран Латинской Америки, пять стран Африки, четыре страны Азии, три государства Карибского бассейна, два островных тихоокеанских государства и три страны Европы, в том числе Россию. Ранее база использовалась преимущественно для содержания граждан латиноамериканских государств.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация Трампа решила отправить в тюрьму Гуантанамо тысячи мигрантов, в том числе с Украины. По данным издания, среди них также есть граждане Великобритании, Италии, Франции, Литвы и Польши.

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