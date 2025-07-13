Рой БПЛА над Белгородом, удары по мирным: как ВСУ атакуют РФ 13 июля

ВСУ в ночь на 13 июля атаковали четыре российских региона, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, было уничтожено и перехвачено 36 беспилотников. Кроме того, в Белгородской области пострадали мирные жители. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

ВСУ ударили по четырем регионам в ночь на 13 июля

ВСУ атаковали БПЛА четыре региона России в ночь на воскресенье, 13 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ. Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 36 воздушных целей. В ведомстве уточнили, что наибольший удар пришелся на Белгородскую область. Там было сбито и перехвачено 26 украинских дронов. Еще четыре беспилотника уничтожено над Воронежской областью, по три — над Липецкой и Нижегородской областями.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении МО РФ.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Белгородской области дроны атаковали мирных жителей

Губернатор региона Вячеслав Гладков передал, что в селе Мелихово Корочанского района беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал частный дом. По его словам, пострадали два мирных жителя. Их доставили в Городскую больницу № 2 Белгорода и оказывают необходимую помощь, уточнил губернатор. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

«У женщины закрытая черепно-мозговая травма и ссадины лица, у ее супруга — баротравма и ушиб руки <…>. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

В Воронежской области без разрушений

Силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ в одном из районов Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Число и тип уничтоженных дронов он не раскрывал. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал Гусев.

В Курской области от дронов ВСУ пострадал полицейский

Накануне в результате атаки дронов ВСУ на Глушковский район Курской области пострадал старший сержант полиции, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он отметил, что у мужчины осколочные ранения руки и ноги. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

«Сегодня в результате атаки дрона в Глушковском районе при исполнении служебного долга пострадал старший сержант полиции. У 29-летнего мужчины осколочные ранения правой руки, слепое осколочное ранение правой ноги», — написал Хинштейн.

Дрон атаковал многоэтажку в Белгороде

В Белгороде дрон ВСУ врезался в многоэтажный дом на улице Ватутина, передал Telegram-канал Baza. По данным канала, беспилотник попал в стену жилого здания. На снятых очевидцами кадрах виден след от удара на фасаде и осыпавшаяся штукатурка. У квартир, оказавшихся в зоне удара, выбиты стекла. Как позже отметил Telegram-канал Mash, при атаке пострадал один человек. Предварительно, ВСУ использовали беспилотник типа «Дартс». По словам очевидцев, он влетел в окно на четвертом этаже. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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