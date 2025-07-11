Стало известно, может ли замеченный над Киевом Ан-124 быть сбит ВС России Военэксперт Кнутов не исключил, что замеченный над Киевом Ан-124 могут сбить

Тяжелый транспортный самолет Ан-124, который заметили в небе над Киевом, может стать целью для Вооруженных сил России, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что поражение воздушного судна возможно, если ракеты будут запущены с территории Белоруссии, однако остается открытым вопрос, согласится ли Минск на такие действия.

Может ли Ан-124, летевший над Киевом, стать нашей целью? Может, но в том случае, если мы достанем его. Мы не знаем, на какой дальности он находится. Конечно, самолет уже вылетел из того места, поэтому расстояние там гораздо больше, чем мы можем предполагать. Поэтому, конечно, доставать средствами ПВО уже поздно, но при посадке в том же самом Киеве — с территории Белоруссии, конечно, возможно. Другой вопрос, даст ли согласие Минск на применение зенитных ракет с его территории, — пояснил Кнутов.

Ранее жители Киева засняли пролетающий в небе над городом, воздушное пространство которого закрыто с начала спецоперации на Украине, самолет. Предположительно, это был военно-транспортный Ан-124 «Руслан», который вылетел из Днепра.