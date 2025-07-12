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12 июля 2025 в 17:36

Полицейский пострадал от атаки дронов ВСУ в приграничье

Старший сержант полиции пострадал в результате атаки дронов на Курскую область

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Старший сержант полиции пострадал в результате атаки дронов ВСУ на Глушковский район Курской области, написал в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что пострадавшего сейчас доставляют в больницу, у него ранены рука и нога.

Сегодня в результате атаки дрона в Глушковском районе при исполнении служебного долга пострадал старший сержант полиции. У 29-летнего мужчины осколочные ранения правой руки, слепое осколочное ранение правой ноги, — написал Хинштейн.

Ранее врио губернатора принял участие в церемонии прощания с пятилетним Анатолием, который погиб, закрыв собой мать во время атаки беспилотника ВСУ на городской пляж в Курске. Как сообщил Хинштейн, сегодня, 12 июля, мальчику должно было исполниться шесть лет.

До этого тетя погибшего мальчика заявила, что его мать находится в тяжелом состоянии. Пятилетний ребенок получил серьезные ожоги и скончался во время транспортировки в Москву. Всего после налета дронов на пляж были госпитализированы шесть человек.

Александр Хинштейн
СВО
Курская область
ВСУ
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