Закрывшего собой мать при атаке ВСУ мальчика похоронили в его день рождения

Закрывшего собой мать при атаке ВСУ мальчика похоронили в его день рождения Хинштейн простился с мальчиком, который закрыл собой мать во время атаки ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн принял участие в церемонии прощания с пятилетним Анатолием, который погиб, закрыв собой мать во время атаки беспилотника ВСУ на городской пляж в Курске. Как сообщил сам глава региона в Telegram-канале, сегодня, 12 июля, мальчику должно было исполниться шесть лет.

Сегодня ему было бы шесть. Сегодня он должен был радоваться и встречать гостей. Гости были. Вот только провожали они его в последний путь, — написал Хинштейн.

Ранее тетя погибшего мальчика заявила, что его мать находится в тяжелом состоянии. Пятилетний ребенок получил серьезные ожоги и скончался во время транспортировки в Москву. Всего после налета дронов на пляж были госпитализированы шесть человек.

Вместе с тем депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что Вооруженные силы России должны ответить на удар ВСУ по пляжу в Курске в стократном размере. При этом, по его словам, страна должна беречь свою армию и мирное население. Депутат подчеркнул, что политика России должна быть наступательной, пока Киев «не получит по зубам» за свои действия.