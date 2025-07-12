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12 июля 2025 в 17:03

Беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Белгороде украинский дрон влетел в многоэтажный дом на улице Ватутина, сообщил Telegram-канал Baza. Беспилотник попал в стену жилого здания. На место атаки выехали оперативные службы. Сведений о пострадавших не поступало. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На снятых очевидцами кадрах можно заметить след от удара на фасаде и осыпавшуюся штукатурку. У квартир, оказавшихся в зоне удара, выбиты стекла. Судя по видео, жильцы заметили во дворе обломки БПЛА.

Telegram-канал Mash уточнил, что при атаке пострадал один человек. Предварительно, ВСУ использовали беспилотник типа «Дартс». По словам очевидцев, он влетел в окно на четвертом этаже.

Во время атаки ВСУ на Белгород утром 12 июля один из БПЛА упал на спортивную арену. В комплексе после этого начался пожар. Беспилотник рухнул на крышу «Белгород Арены», утверждают местные жители. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что дрон ударил по спортивному комплексу в момент, когда там проходили занятия.

В Минобороны сообщали, что в ночь на 12 июля российские войска пресекли попытки украинской армии атаковать объекты в шести регионах и акваториях двух морей. Средства ПВО перехватили и уничтожили 33 дрона. БПЛА были ликвидированы в шести регионах страны.

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