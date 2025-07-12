Появилось видео с моментом падения беспилотника на арену в Белгороде

Появилось видео с моментом падения беспилотника на арену в Белгороде

Во время атаки ВСУ на Белгород один из БПЛА упал на спортивную арену, сообщил Telegram-канал Baza. В комплексе после этого начался пожар. На месте работают экстренные службы. На опубликованных очевидцами кадрах запечатлен момент падения дрона, после него раздается мощный взрыв.

Беспилотник рухнул на крышу «Белгород-Арены», утверждают местные жители. Информации о пострадавших нет. Все подробности атаки украинских войск уточняются.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 12 июля российские войска пресекли попытки украинской армии атаковать объекты в шести регионах и акваториях двух морей. Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 дрона. БПЛА были ликвидированы в шести регионах страны.

Накануне, 11 июля, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что при атаке на Алешки пострадала местная жительница. Пенсионерку госпитализировали. Ударам также подверглись Днепряны, Заводовка, Каиры, Каховка, Корсунка, Новая Каховка и Пролетарка.