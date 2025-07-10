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Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 16:49

Пенсионерка пострадала при атаке ВСУ на российский регион

Сальдо: пенсионерка пострадала при ударе ВСУ по Алешкам в Херсонской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате удара Вооруженных сил Украины по городу Алешки Херсонской области пострадала местная жительница, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он отметил, что пенсионерку госпитализировали.

За последние сутки в результате обстрелов пострадал один мирный житель. В Алешках ранена женщина 1953 года рождения. Она доставлена в местную больницу, — написал Сальдо.

Глава области также добавил, что атакам подверглись Днепряны, Заводовка, Каиры, Каховка, Корсунка, Новая Каховка и Пролетарка. В Алешкинском, Голопристанском и Каховском округах были отмечены лесные пожары на общей площади 4,2 га, однако экстренные службы их ликвидировали.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека пострадали при падении обломков сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгороде.

Днем ранее в хуторе Колотиловский Белгородской области во время уборки сена произошла детонация взрывного устройства. Гладков пояснил, что в результате случившегося один человек погиб, еще двое получили ранения.

Россия
Херсонская область
Владимир Сальдо
ВСУ
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