ПВО уничтожила дроны ВСУ над российским регионом Гусев: в Воронежской области ПВО сбила несколько дронов ВСУ

Дежурными силами противовоздушной обороны в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев. Число и тип уничтоженных дронов он не раскрывал. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, — написал Гусев.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили атаку на Горловку в ДНР, уничтожив беспилотник-носитель для FPV-дронов. Уточнялось, что был ликвидирован самолетный БПЛА «Вектор», который перевозил малые ударные дроны для нанесения ударов по гражданским объектам города.

До этого военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал видео с прилетом беспилотника «Герань» в украинском городе Луцке. Он подчеркнул, что военные заранее выбрали цель для удара. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Также военкор Александр Коц рассказал, что российские операторы дронов точными ударами поражают в Запорожской области пункты размещения ВСУ, которые оборудуются в разрушенных домах региона. Он также показал кадры, на которых запечатлена работа БПЛА бойцов ВС РФ.