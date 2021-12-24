Соратник Ельцина назвал виновных в развале СССР

Главным виновником развала СССР является руководство самого государства, заявил председатель Верховного Совета (ВС) РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов. По его мнению, Советский Союз «добила» борьба за власть между Михаилом Горбачёвым и Ельциным, цитирует Lenta.ru.

Так кто главный виновник? Главный виновник — это мы. И я в том числе. К сожалению, мы вредили своему государству, — пояснил Хасбулатов.

Он осудил Горбачева и Ельцина за их тщеславие. По мнению Хасбулатова, их борьба за власть не имела никакого отношения к интересам народа.

Это всё их тщеславие. Никакого отношения к интересам народа их борьба не имела, — резюмировал он.

Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что к распаду СССР привели проблемы социалистической системы, которая к тому времени уже изживала свои ресурсы. Он также считает, что к концу существования Советского Союза элите недоставало политической воли, чтобы вовремя изменить систему и решить множество проблем.