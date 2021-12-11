Назарбаев рассказал о причинах развала СССР

К распаду СССР привели проблемы социалистической системы, которая к тому времени уже изживала свои ресурсы, заявил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире телеканала «Россия 24». Он также считает, что к концу существования Советского Союза элите недоставало политической воли, чтобы вовремя изменить систему и решить множество проблем.

Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства, — рассказал Назарбаев.

Также на развал СССР оказали существенное влияние волнения в прибалтийских республиках и объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года. По его словам, это и стало сигналом для остальных республик Советского Союза.

Ранее Нурсултан Назарбаев рассказал о ссоре между бывшим главой Советского Союза Михаилом Горбачёвым и первым президентом России Борисом Ельциным, которая произошла после подписания соглашений о распаде СССР.

Советский Союз распался в декабре 1991 года после заключения Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. По мнению главы КПРФ Геннадия Зюганова, первого президента СССР Михаила Горбачёва нужно посадить в тюрьму за развал страны.