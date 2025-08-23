Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Приметы на Лаврентия 23 августа: вода предскажет зиму, а птицы — дождь

23 августа в народном календаре известно как Лаврентьев день или Лаврентий Зоречник. В этот период наблюдали за природой, чтобы предсказать погоду на осень и зиму, а также соблюдали особые ритуалы для сохранения здоровья и притягивания удачи. Вот ключевые приметы и традиции этого дня.

Приметы по погодным явлениям на Лаврентьев день

  • Тихая, безволновая гладь воды на реках и озерах сулила мягкую зиму и спокойную осень без метелей. Рыбаки могли рассчитывать на богатый улов до конца сентября.

  • Крупные волны предрекали холодную осень и суровую морозную зиму.

  • Мелкая рябь указывала на дождливый и ветреный август и сентябрь.

  • Жара 23 августа обещала теплую осень до середины октября.

  • Дождь в этот день предсказывал затяжную дождливую осень.

  • Утренний иней сигнализировал о ранней и холодной зиме.

Приметы по поведению птиц и животных 23 августа

  • Птицы замолкли — к скорому дождю или грозе.

  • Обилие желудей на дубах сулило богатый урожай в следующем году.

  • Листья липы начинали желтеть снизу — к урожаю озимых культур.

Что категорически нельзя делать 23 августа по народным поверьям

  • Ссориться и сквернословить — это притягивало длительную полосу неудач.

  • Шуметь и суетиться — день требовал спокойствия, чтобы не спугнуть удачу.

  • Игнорировать воду — считалось, что тот, кто не умоется до полудня, упустит шанс на красоту и здоровье.

Приметы на 23 августа — что можно и нельзя делать на Лаврентия Зоречника Приметы на 23 августа — что можно и нельзя делать на Лаврентия Зоречника Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нужно сделать обязательно на Лаврентия Зоречника

  • Умыться родниковой водой с утра — для сохранения молодости и красоты.

  • Помолиться святому Лаврентию — особенно при проблемах со зрением или для защиты дома от бед.

  • Наблюдать за водоемами в полдень — это помогало составить прогноз на предстоящий сезон.

Приметы 23 августа отражают мудрость народных наблюдений: вода и животные становятся «синоптиками», а соблюдение запретов оберегает от несчастий. Традиции этого дня особенно ценили рыбаки, земледельцы и те, кто готовился к осенним хлопотам. Следование ритуалам сулило гармонию с природой и удачу до конца года.

Ранее мы поделились лунным календарем на август 2025 года.

