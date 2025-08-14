В Якутии пропала семья во время разбушевавшейся стихии В Якутии семья из четырех человек пропала во время подъема уровня воды в реках

В Кобяйском районе Якутии пропала семья из четырех человек, сообщили в службе спасения республики. Это произошло из-за того, что на местных реках поднялся уровень воды из-за продолжительных дождей.

Супруги с детьми 2012- го и 2019-го г. р выехали в сторону с. Сегян-Кюель на машине «Урал». Их должен был встретить у р. Нёра знакомый. Мужчина ждал их 12 августа в условленном месте, но не дождался, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате продолжительных осадков произошло повышение уровня воды в местных водоемах. Ситуация находится под наблюдением Службы спасения, которая готова оперативно отреагировать.

