14 августа 2025 в 13:46

В Якутии пропала семья во время разбушевавшейся стихии

В Якутии семья из четырех человек пропала во время подъема уровня воды в реках

Фото: t.me/spasykt

В Кобяйском районе Якутии пропала семья из четырех человек, сообщили в службе спасения республики. Это произошло из-за того, что на местных реках поднялся уровень воды из-за продолжительных дождей.

Супруги с детьми 2012- го и 2019-го г. р выехали в сторону с. Сегян-Кюель на машине «Урал». Их должен был встретить у р. Нёра знакомый. Мужчина ждал их 12 августа в условленном месте, но не дождался, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате продолжительных осадков произошло повышение уровня воды в местных водоемах. Ситуация находится под наблюдением Службы спасения, которая готова оперативно отреагировать.

Ранее в Чечне обнаружили тело семилетнего ребенка, пропавшего 8 августа в селе Верхний Наур. В поисках участвовали более трех тысяч человек, включая сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии, военных и волонтеров. Поиски велись с использованием вертолета, беспилотников, катеров и тепловизоров по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Несмотря на все предпринятые меры, ребенка спасти не удалось.

