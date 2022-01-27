История Олимпийских игр: древняя Греция и современность

В преддверии XXIV Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в феврале 2022 г., расскажем кратко историю этого крупнейшего спортивного соревнования и общемирового бренда. В чём суть Олимпийских игр, как они возникли, какими были первые Олимпийские игры и в каких видах спорта соревновались спортсмены, — читайте в материале NEWS.ru

Суть Олимпийских игр

Олимпийские игры — это широкомасштабные международные соревнования по различным видам спорта, являются комплексным турниром и важнейшим спортивным праздником. Впервые в истории человечества Олимпийские игры появились в 776 году до н. э. в древней Греции Что же они из себя представляли тогда и представляют сейчас?

Обратимся к самому термину «Олимпиада». Согласно древнегреческой истории, он означает промежуток времени в 4 года между празднованиями Олимпийских игр, этот период был единицей летосчисления.

Современная история Олимпийских игр начинается в 1896 г. и также подразумевает счет Олимпиад с четырёхлетним циклом, начинают который летние игры.

Зимние Игры учредили в 1924 г., одновременно с годом проведения летних. И лишь в 1994 г. время проведения зимней Олимпиады было сдвинуто на два года после летних.

В 1964 г. впервые появились Паралимпийские игры — самые престижные соревнования для спортсменов, имеющих инвалидность, которые проводятся спустя несколько дней после закрытия Олимпийских игр с использованием тех же спортивных сооружений. Отбор на турнир проходит в рамках национальных, региональных и мировых состязаний.

Какие есть Олимпийские игры paralympichistory.org.au

Выиграть медаль, стать олимпийским или паралимпийским чемпионом — это награда особой ценности для каждого спортсмена. Звание чемпиона действует бессрочно, бывших чемпионов Олимпийских игр не бывает. Зрителями же Игры воспринимаются, как большой общемировой праздник, а на протяжении всего турнира царит атмосфера дружбы, мира и здоровой конкуренции.

История возникновения Олимпийских игр

Дата начала истории возникновения античных Олимпийских игр было установлена благодаря документально подтвержденным сведениям. Однако есть утерянные сведения о том, что Олимпиада проводилась и раньше. Состязания устраивались на протяжении нескольких сотен лет каждые четыре года, но были отменены в середине II века до н.э.

Название турнира связано с местом, где впервые в истории человечества Олимпийские игры проводились — в Олимпии. Греки считали это место священным. Они являются первой нацией, в которой повседневная жизнь людей была невозможна без спортивных нагрузок. Так первые Олимпийские игры возникли на земле греков.

Археологические раскопки в Олимпии стали тому подтверждением. Нашли мраморную плиту с выбитым именем первого чемпиона Олимпиады (Корэб) и датой проведения Игр. Историки установили, что соревнования проводились на построенном ипподроме 730 м в длину, на стадионе для бега и метаний, на арене с параметрами 230×30 м.

Неподалеку находилась территория под названием «гимнасия» — специальное место для подготовки атлетов (наподобие современной олимпийской деревни). Зрители размещались на склонах Кроноса, на севере Олимпии. Там могло поместиться около 40 тысяч зрителей.

Первые Олимпийские игры kuku.travel

Атлеты несколько дней состязались в честь бога-олимпийца Зевса, а само соревнование представляло собой религиозный и спортивный праздник. Во время соревнований действовало священное перемирие, когда нельзя было вести военные действия, но за всю историю античных Олимпийских игр эта договоренность неоднократно нарушалась.

Первые Олимпийские игры современности

История спорта современных Олимпийских игр началась в 1896 г., с этого времени соревнования проводится каждые четыре года и прерывались на время Первой и Второй мировой войны (1916, 1940, 1944). Но организатор первой Олимпиады современности грезил Играми еще задолго до 1896 года. Им был французский общественный деятель и историк Пьер де Кубертен.

В 1889 г. им был организован первый конгресс по физическому воспитанию на Всемирной выставке во Франции. Он запланировал создание международной сети педагогов, политиков, деятелей культуры и спорта, а также лидеров в сфере торговли — всех тех, кто мог бы ему помочь воскресить историю спорта Олимпийских игр. Спустя 5 лет он учредил Международный олимпийский комитет, разработал ряд требований и принципов, получивших название Олимпийской хартии.

Было принято решение — провести возрожденную Олимпиаду в Афинах в апреле 1896 г. В соревнованиях участвовало около 280 спортсменов из 14 государств.

Программа соревнований состояла в основном из классических видов спорта, которые непременно присутствовали на турнирах у древних греков, но были добавлены и современные спортивные дисциплины.

История возникновения Олимпийских игр РИА Новости

Первый чемпион в истории Олимпийских игр современности — американец Джеймс Конноли. Он соревновался в тройном прыжке. Он же занял 2-е место по прыжкам в высоту и 3-е по прыжкам в длину. В честь первого чемпиона в истории возрожденных Олимпийских игр на родине Конноли в Бостонском парке установили его скульптуру.

Запомнились соревнования в Афинах также марафонским бегом. Соревнования по этому виду спорта были посвящены древнегреческому воину Фидиппиду. Согласно легенде об этом воине, он бежал до Афин без остановок, чтобы сообщить о победе в Марафонской битве. После того как выполнил эту задачу, он скончался.

Местом проведения первого забега стало расстояние в 40 км между г. Марафон и г. Афины. Участие приняли 46 спортсменов. Марафон выиграл грек Спиридон Луис, став настоящим героем своей страны.

Самый титулованный спортсмен Афинских соревнований — немец Карл Шуман. Он одержал победу в дисциплине борьба, а выиграл 3 первых места в гимнастических состязаниях. Больше всего медалей (5 шт.) по итогам соревнований было у немца Германа Вайнгертнера.

Закрытие Олимпийских игр-1896

На церемонии закрытия, которая состоялась 15 апреля, прозвучал олимпийский гимн, затем вручались награды первым в истории современных Олимпийских игр чемпионам. Победителям, как в древней Греции, надевали ветвь оливы и награждали медалями. За 1-е место атлеты получали серебро, за 2-е бронзу, а 3-и места оставались без медалей. За 3-е место стали награждать в 1904 г.

История спорта hmong.ru

Кубертен был руководителем Олимпиады в самые сложные годы, когда Игры не были популярны и было множество финансовых трудностей. Лишь в 1924 г. проводимая во Франции Олимпиада стала значимым событием — участвовало более 3 тыс. спортсменов из 44 стран. После неё Пьер де Кубертен решил оставить пост руководителя МОК, сославшись на состояние здоровья.

Какие есть Олимпийские игры в наше время

В состав Олимпийских игр входят многие виды спорта. Наравне с такими известными видами, как легкая атлетика, бокс, борьба, хоккей, лыжные гонки и т. д., в состав соревнований включены и менее массовые виды спорта, такие как гольф, гребной слалом, парусный спорт, керлинг и прочие.

В летних соревнованиях закреплены 28 спортивных игр, и они подразделяются на 41 дисциплину. Подробный список олимпийских видов спорта можно посмотреть на сайте Олимпийского комитета России.

Какие есть зимние Олимпийские игры? В Китае в 2022 г. будут участвовать более 4 тысяч спортсменов в 15 дисциплинах. Участники будут соревноваться в:

Биатлоне.

Бобслее.

Керлинге.

Коньковых видах спорта.

Лыжных видах спорта.

Санном спорте.

Хоккее.

Это краткая история Олимпийских игр, мы рассказали о том, почему золотая олимпийская медаль — мечта любого спортсмена. Современные Олимпийские игры каждые два года дарят миру новых чемпионов, а за каждой победой стоят неимоверный труд и самоотверженный подвиг людей, идущих к цели.

Читайте также:

Вооружение и военная техника России: виды и их обслуживание

Гонка вооружений: с чего началась и чем может закончиться

Дополнительные выплаты пенсионерам в 2021–2022 годах: кому положены

Пенсии в 2022 году: какое будет повышение

Фигурное катание — 2021–2022: участники, победы, предстоящие соревнования