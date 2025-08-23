Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Заседание СБ ООН по «Северным потокам» может пройти 26 августа

Полянский: Россия запросила срочное заседание СБ ООН по «Северным потокам»

Российская Федерация запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного терактам на газопроводах «Северный поток». Заседание назначено на 26 августа в 16:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск), заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Инициатива связана с новыми данными о задержании подозреваемого в организации взрывов. Россия намерена привлечь внимание международного сообщества к затягиванию немецкого расследования и его недостаточной транспарентности.

В связи с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов на «Северных потоках» в сентябре 2022 года Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности, — указал Полянский.

В Италии по германскому ордеру был задержан украинец Сергей Кузнецов. Генпрокуратура ФРГ утверждает, что он входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства. Подозреваемый отказался от добровольной экстрадиции в Германию, где ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее источники сообщили, что следствие продолжает операцию по установлению возможных сообщников подрыва «Северных потоков». По информации журналистов, эти лица могут быть связаны с украинским гражданином, задержанным в Италии.

