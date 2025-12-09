«История станет судьей»: Полянский высказался о шагах Европы по Украине Полянский: Европа торпедирует усилия США и России по Украине

Европейские союзники Киева пытаются торпедировать мирные усилия России и США в разрешении украинского кризиса, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский тем временем занят тем, что пытается удержать власть в своих руках.

История станет им за это безжалостным судьей, — отметил он.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сказал, что угроза ввода войск стран ЕС на Украину остается одним из главных препятствий для достижения мирного урегулирования. Он подчеркнул, что такая позиция европейских лидеров затрудняет любые переговоры.

До этого источники сообщили, что ЕС на переговорах намерен не допустить демилитаризации Украины, а также частичной передачи замороженных российских активов США. По их данным, в противном случае шаги расстроят европейскую стратегию «стального дикобраза». Инсайдеры утверждают, что это были главные темы на переговорах в Женеве.

Тем временем президент США Дональд Трамп признался, что разочаровался в Зеленском, который до сих пор, по его словам, не ознакомился с его проектом мирного соглашения. Глава Белого дома пояснил, что окружение украинского лидера высоко оценило предложение, но его мнение остается неизвестным.