24 сентября 2025 в 03:51

Стало известно, какой формат переговоров по Украине предпочитает Россия

Полянский: Россия готова к любым форматам переговоров по Украине

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Россия готова к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине в любом формате, заявил на заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя РФ в организации Дмитрий Полянский. Но обсуждение должно быть серьезным и содержательным.

Выступаем исключительно за серьезный, субстантивный и незашоренный разговор, отметил дипломат.

При этом Полянский назвал легитимность действующей украинской власти сомнительной. По его мнению, оптимальной площадкой для переговоров является Стамбул. Но для начала следует достигнуть значимых экспертных наработок. Полянский с сожалением констатировал, что до этого пока далеко.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя указал, что Украина хотела бы вернуться к границам 1991 года. По его мнению, эти планы нереалистичны. Он также добавил, что о серьезности намерений Киева будут свидетельствовать прекращение мобилизации и демобилизация. Именно это, по словам постоянного представителя России при ООН, Украина должна показать на переговорах с Россией.

Стало известно, какой формат переговоров по Украине предпочитает Россия
