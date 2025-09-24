Стало известно, какой формат переговоров по Украине предпочитает Россия

Россия готова к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине в любом формате, заявил на заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя РФ в организации Дмитрий Полянский. Но обсуждение должно быть серьезным и содержательным.

Выступаем исключительно за серьезный, субстантивный и незашоренный разговор, — отметил дипломат.

При этом Полянский назвал легитимность действующей украинской власти сомнительной. По его мнению, оптимальной площадкой для переговоров является Стамбул. Но для начала следует достигнуть значимых экспертных наработок. Полянский с сожалением констатировал, что до этого пока далеко.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя указал, что Украина хотела бы вернуться к границам 1991 года. По его мнению, эти планы нереалистичны. Он также добавил, что о серьезности намерений Киева будут свидетельствовать прекращение мобилизации и демобилизация. Именно это, по словам постоянного представителя России при ООН, Украина должна показать на переговорах с Россией.