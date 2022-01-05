Экс-помощник Ельцина объяснил решение выбрать Путина преемником

Политолог и соратник Бориса Ельцина Георгий Сатаров в эфире «Эха Москвы» объяснил, почему первый президент России выбрал своим преемником действующего главу государства Владимира Путина, а не Бориса Немцова. По его словам, для подобного выбора было три причины.

Сатаров сообщил, что первая кроется в том, что Борис Ельцин поменял отношение к преемнику после дефолта, который произошёл в 1998 году.

Для него дефолт был фантастическим шоком. И он поменял типаж с молодого реформатора на охранителя достигнутого. Вот должен быть служивый человек, — пояснил политолог.

Второй причиной Сатаров назвал то, что Ельцину была близка политика Путина в отношении чеченской войны. Третья причина, повлиявшая на решение, по мнению соратника первого президента России, — «фактически момент колоссальной усталости общества от революции».

Сатаров подчеркнул, что Путин оказался рядом с Ельциным в нужный момент, он также соответствовал типажу и у него была «очень серьёзная популярность».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что первый президент России Борис Ельцин пожалел, что выбрал преемником Владимира Путина. По его словам, Ельцин надеялся на то, что Путин будет бегать к нему советоваться по любому вопросу.

При этом, по словам Лукашенко, после того как Ельцин покинул пост главы государства, между ним и Путиным «прошла трещина» из-за решения Путина отказаться от содержания российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме.