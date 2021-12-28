Пенсии в 2022 году: какое будет повышение

Уровень годовой инфляции уже превышает показатель в 8%. Больше всего это сказывается на менее защищённых категориях людей. Расскажем, какие меры поддержки готовит государство, какого повышения пенсий в 2022 году стоит ожидать. Сообщим, что говорят Минфин и Минтруд, а также известные финансовые аналитики.

Индексация пенсий в 2022 году

23 декабря на итоговой пресс-конференции Владимир Путин сказал, что правительство будет соблюдать свои обещания о повышении пенсий по уровню инфляции. Но вместе с тем пока запланирована лишь меньшая прибавка.

В ПФР перечислят суммы, рассчитанные для повышения с первого дня 2022 года страховых пенсий по старости на 5,9%, а социальных, которые вырастут в апреле, — на 7,7%. Главной причиной постепенного повышения является большой объём необходимых средств. В СМИ появилась информация, что для индексации пенсий в 2022 году в соответствии с уровнем инфляции понадобилось бы ещё более 190 млрд рублей.

Действительное увеличение выплат без каких-либо изменений в законодательстве окажется отрицательным и не будет полностью покрывать возросшие цены на продукты и товары первой необходимости. Поэтому президент РФ дополнительно поручил правительству найти способы повысить пенсии пенсионерам в 2022 году.

Минтруд напомнил, что пенсию постоянно повышают. И величина прибавки была выше уровня инфляции. Если посчитать показатели за шесть последних лет, то рост страховых пенсий превысил инфляцию на 9%. С 2015 года инфляция составила 46%, а индексация пенсий повысилась на 55%.

Индексация пенсий в 2022 году Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тем не менее в Министерстве труда под руководством Антона Котякова уже подготовили положение о дополнительной компенсации инфляции. Пока проект не утверждён, но повышение пенсий в 2022 году может быть проведено следующим образом: за первые шесть месяцев страховые пенсии проиндексируют на 7,7%, а до конца года ещё повысят, но конкретный процент не называли. Всё будет зависеть от уровня роста цен.

От Минфина новостей о пенсиях в 2022 году пока не поступало. Известно лишь, что вопрос пока прорабатывается. Как вариант решения могут быть предложены разовые выплаты в течение года. Но ни точная сумма, ни сроки пока не названы. Также предложение должен поддержать Путин.

Финансовый аналитик «Риком-Траст» Олег Абелев также высказал своё мнение по поводу увеличения пенсий в 2022 году. Он напомнил, что итоговый размер пенсий зависит от доплат, а их сумму определяют региональные власти. В свою очередь в каждом субъекте страны есть свой бюджет, превысить который они не могут. И без утверждения этого решения в правительстве РФ никакие конкретные суммы не могут быть названы.

Пенсии в 2022 году неработающим гражданам

Расскажем, кого коснётся повышение пенсии с января 2022 года. Согласно законодательству, надбавка запланирована для пенсионеров, которые официально не трудоустроены.

В эту группу входят получатели:

страховой пенсии по возрасту;

получатели социальной пенсии;

люди с инвалидностью;

получатели пенсии по потере кормильца.

Пенсии с января 2022 года Сергей Булкин/NEWS.ru

С первого дня нового года она увеличится на 5,9%. Уже известны точные размеры. Основная часть страховой пенсии вырастет на 357 рублей и составит 6401 рубль.

Для ветеранов, бывших узников фашистских концлагерей, людей, пострадавших от радиации, Героев страны, Соцтруда, кавалеров ордена Славы будет увеличена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). С 1 февраля её размер вырастет на 5,8%.

Повышение коснётся и пенсионеров — получателей набора социальных услуг. Напомним, что в набор входят бесплатные медикаменты по рецептам, путёвки для санаторно-курортного лечения, а также бесплатный проезд в транспорте. Социальный набор можно получить деньгами, сумма будет проиндексирована также на 5,8%.

Значительное повышение — в 25% с первого дня нового года ждёт тех пенсионеров, которые прожили в селе 30 и более лет. Не имеет значения, где в данный момент проживает человек, если он ранее был зарегистрирован на протяжении трех десятков лет в деревне или посёлке.

Котяков представил расчёты, по которым средний размер страховой пенсии по старости в наступающем году будет равен 18 521 рублю. Затем планируется её увеличение через год до 19 477 и в 2024 году — до 20 469 рублей.

Индексация пенсий в 2022 году коснётся только неработающих граждан. Даже если человек уже находится на пенсии, но где-то официально трудоустроен, надбавки он не получит. По данным Счётной палаты РФ, к этой категории относятся примерно одна пятая всех пенсионеров.

Пенсии в 2022 году Евгения Смолянская/NEWS.ru

На вопрос, когда и данной категории граждан прибавят пенсии, руководитель Минфина ответил, что пенсия выплачивается по причине утраты заработной платы. Если же пенсионер продолжает работать, то никакой потери заработка не произошло.

Единственное увеличение произойдёт только благодаря пенсионным баллам. Уже много лет подряд Пенсионный фонд увеличивает выплаты работающим пенсионерам не более чем на три пенсионных балла. В итоге их ожидает рост пенсий примерно на 300 рублей с 1 августа 2022 года.

Как изменятся военные пенсии в 2022 году

Согласно плану правительства, будет две индексации. Первая пройдёт с 1 января 2022-го. Рост выплат будет практически незаметным и составит не более 0,45%. Механизм прибавки простой: понижающий военные пенсии коэффициент в 2022 году вырастет на 0,32% и составит 74%.

С 1 октября будет следующее увеличение. Рост ставит 4% — настолько изменится размер денежного содержания военных и бывших сотрудников силовых структур.

Для того чтобы получить ожидаемую прибавку, гражданам не придётся собирать документы и писать заявления. Выплаты пересчитают автоматически.

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