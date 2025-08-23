В США раскрыли причину обысков у бывшего помощника Трампа Вэнс: обыски у Болтона и расследование против него не политически мотивированные

Расследование в отношении бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона не связано с его критикой политики Вашингтона, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс телеканалу NBC News. Дело будет возбуждено только при наличии доказательств нарушения закона, а сейчас расследование находится на начальной стадии.

Расследование в отношении Болтона ведется, но дело будет возбуждено только в том случае, если будет установлен факт нарушения им закона. <...> Мы не считаем, что следует бросать людей за решетку, раз они не соглашаются с нашей политикой, — отметил Ди Вэнс.

В доме Болтона проводились обыски агентами ФБР в рамках расследования о возможном хранении секретных документов. Политик, занимавший пост советника по нацбезопасности в 2018–2019 годах, не был арестован. По данным журналистов, расследование инициировал директор ФБР Кэш Пател. Он отметил, что «никто не стоит выше закона», при этом не уточнив других подробностей.

Ранее Трамп утверждает, что ничего не знал об обысках ФБР в доме его бывшего помощника. По словам главы Белого дома, он услышал об этом из новостей.