Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 02:08

В США раскрыли причину обысков у бывшего помощника Трампа

Вэнс: обыски у Болтона и расследование против него не политически мотивированные

Джон Болтон Джон Болтон Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Расследование в отношении бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона не связано с его критикой политики Вашингтона, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс телеканалу NBC News. Дело будет возбуждено только при наличии доказательств нарушения закона, а сейчас расследование находится на начальной стадии.

Расследование в отношении Болтона ведется, но дело будет возбуждено только в том случае, если будет установлен факт нарушения им закона. <...> Мы не считаем, что следует бросать людей за решетку, раз они не соглашаются с нашей политикой, — отметил Ди Вэнс.

В доме Болтона проводились обыски агентами ФБР в рамках расследования о возможном хранении секретных документов. Политик, занимавший пост советника по нацбезопасности в 2018–2019 годах, не был арестован. По данным журналистов, расследование инициировал директор ФБР Кэш Пател. Он отметил, что «никто не стоит выше закона», при этом не уточнив других подробностей.

Ранее Трамп утверждает, что ничего не знал об обысках ФБР в доме его бывшего помощника. По словам главы Белого дома, он услышал об этом из новостей.

Джей Ди Вэнс
Джон Болтон
расследования
обыски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 23 августа, холод и грибки
Экологии Подмосковья нанесен ущерб на десятки млн рублей
Заседание СБ ООН по «Северным потокам» может пройти 26 августа
Путин поблагодарил первого главу Росатома на встрече в Сарове
Перечислены характеристики продавца несуществующего автомобиля
В РФ предупредили о росте случаев заражения новым вариантом коронавируса
На Украине признали колоссальные потери от российского «Рубикона»
В ФИФА оценили эффект от частых встреч Путина и Трампа
В США раскрыли причину обысков у бывшего помощника Трампа
Солнечная вспышка второй раз за сутки потрясла человечество
Не только пик Победы: составлен список самых опасных гор для восхождения
«С ума сойти»: Путина удивила должность девушки, задавшей ему вопрос
«Ставка не будет вечно высокой»: Путин заявил о снижении инфляции
НХЛ представила план Кубка мира в 2028 году
Стало известно, зачем пропавшая на пике Победы альпинистка пошла в поход
Западным компаниям предрекли возвращение на российский рынок
Вместо Черчилля и Тэтчер. ЕС правят кокаинисты и извращенцы, что случилось
SHOT: серия взрывов раздалась в трех населенных пунктах на Кубани
«У нас нет недружественных стран»: главные заявления Путина в Сарове
«Пропадают с радаров»: Путин раскрыл военное преимущество России
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети
Общество

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.