Перечислены характеристики продавца несуществующего автомобиля

Мошенники при продаже несуществующих автомобилей используют несколько характерных признаков для привлечения жертв. Как сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости, аферисты предлагают цену значительно ниже рыночной и обещают доставку «до порога».

В ведомстве уточнили, что подобным способом мошенники уже обманули двух россиян из разных регионов страны. Одна из жертв перевела на счета злоумышленников несколько миллионов рублей.

Как понять, что вас пытаются вовлечь в покупку несуществующего автомобиля? Просят оплатить таможенный налог по переводу на физлицо, предлагают цену на автомобиль значительно ниже рыночной, обещают оформить доставку «до порога», — отметили специалисты.

Также мошенники могут просить оплатить таможенный налог по переводу на физическое лицо. МВД рекомендует гражданам проявлять бдительность при покупке автомобилей и проверять всю информацию о продавце и транспортном средстве.

Следует остерегаться предложений, которые существенно ниже рыночной стоимости, а также избегать предоплаты до личного осмотра автомобиля и проверки документов. При возникновении сомнений следует обращаться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что россиянам необходимо с особой тщательностью подходить к выбору туроператора — для этого следует убедиться, что он внесен в официальный реестр Минэкономразвития. При приобретении путевки через турагента важно проверить его легальность.