23 августа 2025 в 02:01

Солнечная вспышка второй раз за сутки потрясла человечество

Ученые ФГБУ зафиксировали сильную вспышку на Солнце второй раз за сутки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вечером 22 августа ученые зарегистрировали значительную активность — мощную вспышку на Солнце. Как сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова, событие произошло в 21:51 по московскому времени и длилось 72 минуты.

22 августа в 21:51 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 72 минуты, — указали исследователи.

Этой вспышке предшествовала другая аналогичной мощности. Утром того же дня была зафиксирована более слабая активность класса C1.2.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Класс M представляет собой четвертый уровень интенсивности, где каждая последующая категория означает десятикратное увеличение мощности излучения. Вспышки такого масштаба часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы.

Облака плазмы, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури, влияющие на работу спутников, систем связи и энергетических сетей. Мониторинг солнечной активности позволяет заранее прогнозировать возможные геомагнитные возмущения и принимать соответствующие меры предосторожности.

Ранее Солнце выбросило протуберанец гигантских размеров. Выброс плазмы произошел вечером 11 августа на южном полюсе звезды. Крупное скопление солнечного волокна пролетело в стороне от Земли.

