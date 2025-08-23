В ФИФА оценили эффект от частых встреч Путина и Трампа Инфантино: чем больше сходятся Путин и Трамп, тем лучше для мира

Активные личные контакты лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа идут на пользу всей планете, заявил ТАСС президент FIFA Джанни Инфантино. К такому выводу он пришел после встречи с американским президентом в Белом доме.

Инфантино отреагировал на слова Трампа, который выразил надежду на приезд российского коллеги в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу 2026 года. Мундиаль примет Северная Америка: Канада, Мексика и США. Глава ФИФА уверен, что диалог способствует урегулированию конфликтов.

Я верю в то, что чем больше президент Трамп и президент Путин сходятся вместе, тем лучше для мира во всем мире, — отметил Джанни Инфантино.

Ранее глава Белого дома допустил, что Путин может приехать на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США в 2026 году. По его словам, это будет зависеть от международной ситуации и политических событий ближайших недель.

Также Трамп официально объявил дату и место проведения жеребьевки финальной части ЧМ-2026. По словам американского лидера, торжественная процедура состоится 5 декабря в Вашингтоне. Церемония определения групп пройдет в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.