23 августа 2025 в 01:03

Западным компаниям предрекли возвращение на российский рынок

Путин считает, что ушедшие из-за давления западные компании могут вернуться в РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международные компании, покинувшие российский рынок под политическим давлением, в конечном итоге вернутся, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли. Он подчеркнул, что многие западные предприятия продолжают работать в России, а другие возобновят свою деятельность в будущем.

Те, кто уходит со сцены нашего взаимодействия в результате политического давления, уверен, они будут возвращаться. И многие, повторяю, и сейчас работают, а многие вернутся, — указал Путин.

Президент отметил, что текущий уход некоторых иностранных компаний является вынужденной мерой. Однако экономическая целесообразность и привлекательность российского рынка в конечном счете станут определяющими факторами для возвращения международного бизнеса.

Ранее Путин одобрил инициативу о предоставлении регионам полномочий по полному запрету электронных сигарет. Пилотным регионом для реализации этой идеи может стать Нижегородская область, так как инициативу выдвинул именно ее губернатор – Глеб Никитин. По его словам, сейчас в РФ наблюдается тревожная тенденция распространения электронных сигарет среди несовершеннолетних, что влияет на их здоровье и поведение.

