23 августа 2025 в 01:45

«Ставка не будет вечно высокой»: Путин заявил о снижении инфляции

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Текущий уровень высокой процентной ставки в стране в РФ не сохранится на длительную перспективу, заявил российский лидер Владимир Путин во время встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава государства подчеркнул, что снижение инфляции создает условия для соответствующего реагирования финансовых властей.

Никитин в своем докладе отметил, что в регионе в 2025 году ожидается снижение темпов роста инвестиций, что связано с влиянием высокой стоимости кредитования. Губернатор пояснил, что повышенная процентная ставка закономерно приводит к сокращению инвестиционного спроса.

Она не будет вечной, инфляция снижается, думаю, что финансовые власти будут реагировать соответствующим образом, — отметил Путин.

Президент выразил уверенность, что по мере стабилизации инфляционных процессов Банк России сможет пересмотреть свою денежно-кредитную политику. Это создаст более благоприятные условия для экономического роста и инвестиционной активности в регионах.

Ранее Путин обратил внимание, что международные компании, покинувшие российский рынок под политическим давлением, в конечном итоге вернутся. Он подчеркнул, что многие западные предприятия продолжают работать в России, а другие возобновят свою деятельность в будущем.

