Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 02:49

Путин поблагодарил первого главу Росатома на встрече в Сарове

Путин публично поблагодарил Кириенко за вклад в создание Росатома

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли в Сарове лично поблагодарил Сергея Кириенко, первого главу Росатома, за его работу по созданию и развитию госкорпорации. Глава государства подчеркнул, что корпорация была создана для сохранения наследия советских ученых.

Президент отметил, что Россия гордится научными триумфами выдающихся отечественных специалистов — Игоря Курчатова, Юлия Харитона, Андрея Сахарова и Якова Зельдовича. Для сохранения и приумножения этого великого наследия в 2007 году и была создана государственная корпорация.

У нас была создана государственная корпорация Росатом. Вот, Сергей Владиленович [Кириенко] занимался как раз ее созданием. Спасибо, Сергей Владиленович, — обратился Путин к присутствующему на встрече первому замглавы администрации президента РФ.

Ранее сообщалось, что на слова благодарности сотрудника Ленинградской АЭС о том, что без помощи президента РФ отечественные атомщики не справились бы, Владимир Путин ответил пословицей. Он отметил, что «свято место пусто не бывает».

Также Путин заявил, что благодаря отечественным специалистам-атомщикам страна обладает надежным ядерным щитом. Это стало фундаментом для суверенного и независимого развития государства.

Владимир Путин
Сергей Кириенко
Росатом
благодарность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 23 августа, холод и грибки
Экологии Подмосковья нанесен ущерб на десятки млн рублей
Заседание СБ ООН по «Северным потокам» может пройти 26 августа
Путин поблагодарил первого главу Росатома на встрече в Сарове
Перечислены характеристики продавца несуществующего автомобиля
В РФ предупредили о росте случаев заражения новым вариантом коронавируса
На Украине признали колоссальные потери от российского «Рубикона»
В ФИФА оценили эффект от частых встреч Путина и Трампа
В США раскрыли причину обысков у бывшего помощника Трампа
Солнечная вспышка второй раз за сутки потрясла человечество
Не только пик Победы: составлен список самых опасных гор для восхождения
«С ума сойти»: Путина удивила должность девушки, задавшей ему вопрос
«Ставка не будет вечно высокой»: Путин заявил о снижении инфляции
НХЛ представила план Кубка мира в 2028 году
Стало известно, зачем пропавшая на пике Победы альпинистка пошла в поход
Западным компаниям предрекли возвращение на российский рынок
Вместо Черчилля и Тэтчер. ЕС правят кокаинисты и извращенцы, что случилось
SHOT: серия взрывов раздалась в трех населенных пунктах на Кубани
«У нас нет недружественных стран»: главные заявления Путина в Сарове
«Пропадают с радаров»: Путин раскрыл военное преимущество России
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети
Общество

Творожные палочки за 10 минут — завтрак, который обожают взрослые и дети

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.