Путин поблагодарил первого главу Росатома на встрече в Сарове Путин публично поблагодарил Кириенко за вклад в создание Росатома

Президент России Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли в Сарове лично поблагодарил Сергея Кириенко, первого главу Росатома, за его работу по созданию и развитию госкорпорации. Глава государства подчеркнул, что корпорация была создана для сохранения наследия советских ученых.

Президент отметил, что Россия гордится научными триумфами выдающихся отечественных специалистов — Игоря Курчатова, Юлия Харитона, Андрея Сахарова и Якова Зельдовича. Для сохранения и приумножения этого великого наследия в 2007 году и была создана государственная корпорация.

У нас была создана государственная корпорация Росатом. Вот, Сергей Владиленович [Кириенко] занимался как раз ее созданием. Спасибо, Сергей Владиленович, — обратился Путин к присутствующему на встрече первому замглавы администрации президента РФ.

Ранее сообщалось, что на слова благодарности сотрудника Ленинградской АЭС о том, что без помощи президента РФ отечественные атомщики не справились бы, Владимир Путин ответил пословицей. Он отметил, что «свято место пусто не бывает».

Также Путин заявил, что благодаря отечественным специалистам-атомщикам страна обладает надежным ядерным щитом. Это стало фундаментом для суверенного и независимого развития государства.