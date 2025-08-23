Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 02:30

На Украине признали колоссальные потери от российского «Рубикона»

Волонтер Берлинская заявила о больших потерях ВСУ из-за российских «Рубиконов»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинская сторона официально признала исключительную эффективность подразделения FPV-дронов «Рубикон» ВС России. Основатель центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила в своем Telegram-канале о тысячах уничтоженных единиц техники и призвала перенимать опыт российских военных.

По словам главы украинского центра, расчеты испытательного центра «Рубикон» за год работы массово уничтожили не только технику, но и экипажи ВСУ. Она подчеркнула, что это лишает украинскую армию «глаз» и квалифицированных операторов, что является критической проблемой. Берлинская назвала управление в подразделении «блестящим» и потребовала срочно внедрить его лучшие практики для противодействия.

Можно иметь хоть миллиард дронов, но на данном этапе войны дроны не автономны. Без операторов дроны бессмысленны. И операторов нам все больше выбивают, — посетовала Берлинская.

Ранее российские силовые структуры сообщили о практически полной нейтрализации украинской воздушной разведки в зоне СВО. Подразделения противодействия БПЛА и специализированный центр «Рубикон» эффективно уничтожили разведывательные дроны ВСУ на всех направлениях. В результате украинская сторона вынуждена полагаться преимущественно на разведданные, получаемые от Запада.

Украина
Россия
дроны
разведка
