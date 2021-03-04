Политтехнолог Ельцина назвал причину его отставки

https://static.news.ru/photo/c125af58-4304-11eb-b92f-fa163e074e61_660.jpg Борис Ельцин Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Политтехнолог Глеб Павловский, работавший с первым российским президентом Борисом Ельциным, рассказал, почему тот согласился уйти в отставку.

По его словам, дело было в том, что Ельцин растерял всю поддержку россиян.

Эта идея из моего сценария выборов. Я его докладывал в присутствии Путина на заседании узкого состава штаба в конце лета 1999 года. План был принят и реализован. Хотя Борис Николаевич, конечно, не торопился уходить, — рассказал Павловский в интервью Lenta.ru.

Он относительно спокойно принял решение об уходе после того, как увидел результаты думских выборов. По признанию политтехнолога, уговаривал его не он.

Павловский отметил, что люди перестали поддерживать Ельцина на протяжении всего второго срока и ожидали путч каждый месяц. Вину за это политтехнолог отчасти возложил на самого президента, «который держал армию и спецслужбы в каком-то смысле вне государства, в стороне».

Кроме того, Павловский рассказал, что кандидатуру своего преемника Ельцин выбирал сам.

Первый президент России ушёл в отставку 31 декабря 1999 года. Он объявил об этом во время новогоднего обращения к россиянам.

Ранее NEWS.ru писал, что Ельцин не являлся алкоголиком и выпивал, когда было действительно тяжело. Об этом рассказал его бывший помощник Георгий Сатаров.