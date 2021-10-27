Музей свободы или рассадник либерализма: надо ли закрыть Ельцин Центр

Деятели культуры подняли новую волну против действующего в Екатеринбурге уже почти шесть лет общественного, культурного и образовательного комплекса Ельцин Центр. Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, выступая на днях в здании мемориала, в нецензурной форме высказался о происходящем в Ельцин Центре, обматерил либералов и затронул тему ЛГБТ-сообщества в России. Его поддержало немало коллег — Олег Газманов, например, заявил, что «закрыл был Ельцин Центр стопроцентно», так как это уреждение, по его мнению, является «рассадником всякого дерьма». Защитников Ельцин Центра тоже немало — и они, наоборот, называют его музеем демократии и свободы. Чем на самом деле занимается Ельцин Центр, почему его деятельность вызывает столько споров и реальна ли угроза закрытия, разбирался NEWS.ru.

Что такое Ельцин Центр, зачем он нужен и кто его курирует

Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» (Ельцин Центр) был создан в соответствии с принятым в 2008 году федеральным законом № 68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». Единственным учредителем Ельцин Центра, согласно закону, выступает администрация президента.

Основная задача Центра, как сообщается на его сайте , — сохранение, изучение и осмысление исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 1990-х. Центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России. В сферу интересов Центра входит поддержка образовательных, научно-исследовательских, благотворительных и культурных проектов.

Ельцин Центр и музей Бориса Ельцина были торжественно открыты в Екатеринбурге, где первый президент России прожил почти половину жизни, 25 ноября 2015 года. На церемонии присутствовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, вдова Ельцина Наина Иосифовна, другие представители руководства страны и деятели культуры.

Ельцин Центр имеет статус некоммерческой организации. В попечительский совет, который возглавляет руководитель администрации президента (АП) Антон Вайно, входят первый замглавы АП Алексей Громов, министр обороны РФ Сергей Шойгу, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вдова Бориса Ельцина и дочь Татьяна Юмашева.

vk.com/yeltsincenter

Что сказал Вадим Самойлов в Ельцин Центре

23 октября в Екатеринбурге проходил международный музыкальный фестиваль Ural Music Night, одной из площадок которого стал Ельцин Центр. В числе участников фестиваля была российская рок-группа «Агата Кристи» во главе с Вадимом Самойловым. Перед выступлением лидер музыкального коллектива решил устроить перформанс и удивил публику и организаторов мероприятия нецензурным протестом.

Какие-то мы здесь... не все, но есть тут какая-то х**** борзая, тупорылая. Я просто болею за то, чтобы у нас этой х**** не было. Вот этой тупорылой х****, которая либеральная такая. Кстати, привет Ельцин Центру. Дорогие мои, мы вас здесь ф***м, мы здесь выступаем. Вы тут нам площадки предоставляете. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой антигосударственной. Здесь, в Ельцин Центре, — заявил со сцены Самойлов.

Позже Самойлов объяснил своё резкое заявление завершившейся в Екатеринбурге накануне «Неделей гордости ЛГБТ». Музыкант назвал себя сторонником толерантного отношения к представителям ЛГБТ-движения, однако выступил против пропаганды однополых сексуальных отношений.

У меня есть друзья-геи и лесбиянки, я толерантный, я не возражаю. Люди могут любить друг друга куда хотят, но главное об этом не высказываться и не пропагандировать, и наших детей не вовлекать во все это, — рассказал Самойлов в беседе с Газетой.ru .

Ельцин Центр вокалист назвал «центром антигосударственной пропаганды». Извиняться музыкант не стал, лишь признав, что следовало в своём эмоциональном заявлении избегать нецензурных выражений.

Руководство Ельцин Центра назвало выступление Самойлова «омерзительным монологом». Его слова Центр расценил как «заявление о ненависти к либералам и их идеям, а вместе с ними — и к Ельцин Центру, на сцене которого выступал».

Да, мы, в отличие от него (Вадима Самойлова. — NEWS.ru), привержены общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте — уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации. И неуважение — к тем, кто оскорбляет и унижает их. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами Ночи музыки и надеемся никогда более не видеть г-на Самойлова в стенах Ельцин Центра, — сказано в заявлении.

vk.com/yeltsincenter

За что критикуют Ельцин Центр Михалков и Зюганов

Между тем ряд политиков и культурных деятелей поддержали Самойлова, превратив его одиночное выступление в массовый протест. На сторону вокалиста встали депутат Госдумы Виталий Милонов и музыкант Сергей Галанин. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Ельцин Центр «гадюшником», на сцене которого лидер группы «Агата Кристи», по мнению политика, озвучил мнение большинства россиян.

То, что Зюганов критикует Ельцин Центр, совершенно понятно. Идеи Ельцина, его выхода из КПСС, конечно, абсолютно противоречат идеям господина Зюганова, его партии. Это люди, которые, так сказать, живут по советским мерилам, меркам. И которые никак не могут простить Ельцину, в частности, то, что он сделал, — объяснил в беседе с NEWS.ru телеведущий Владимир Познер.

Журналист отметил, что музыканту, который столь жёстко высказывается о либералах, следовало бы в таком случае сменить название группы на более русское — «Агафью Кристи» вместо «Агаты Кристи». И назвал выступление Самойлова «глупым».

При этом инцидент с Самойловым — далеко не первый скандал, связанный с Ельцин Центром. Ещё в 2016 году Никита Михалков назвал музей первого президента России местом, где «осуществляют ежедневные инъекции разрушения самосознания людей». По его мнению, посещающие Центр дети ежедневно «получают яд» в виде образовательных программ, которые «разрушают реальные представления об истории России».

Владимир Познер согласился, что Ельцин Центр служит площадкой для продвижения либеральных взглядов, отметив: он видит в этом лишь свидетельство возможности выражения каждым его политической позиции.

Я был в Ельцин-центре не один раз. Я действительно считаю, что там продвигаются либеральные идеи, которые разделял Борис Ельцин, являвшийся вполне русским человеком. Владимир Познер известный журналист известный журналист

Претензии в адрес Ельцин Центра чаще всего объединены одним фактором — неприязнью к первому президенту России Борису Ельцину и его правлению. К числу критиков отнёс себя в беседе с NEWS.ru и депутат от КПРФ Николай Бондаренко. Он считает, что Ельцин Центр пытается «манипулировать общественным сознанием, переписывать нашу историю».

Я не думаю, что в стране есть хоть один адекватный человек, который воспринимал бы его (Бориса Ельцина. — NEWS.ru) как того, кто достоин хороших вспоминаний. Ельцин не пропагандировал либеральные ценности. И все эти разговоры о каких-то там общечеловеческих ценностях — лишь прикрытие для олигархической власти, которая под этой эгидой грабит общество, высасывая из него все имеющиеся ресурсы, — выразил своё мнение Бондаренко.

Депутат назвал музей первого президента России в Екатеринбурге «страшной угрозой для всей страны». При этом Бондаренко признался: сам он в Ельцин Центре ни разу не был.

vk.com/yeltsincenter

Могут ли закрыть Ельцин Центр?

Споры о деятельности Ельцин Центра идут уже шесть лет. Однако прямой призыв к его закрытию прозвучал впервые — из уст народного артиста России Олега Газманова.

Я бы закрыл Ельцин Центр, 100 процентов. Это рассадник всякого дерьма, не побоюсь этого слова! — высказался певец.

Владимир Познер, впрочем, считает, что реальной угрозы закрытия Ельцин Центра сейчас нет. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил NEWS.ru, что будет первым, кто встанет на защиту Ельцин Центра в случае такой опасности.

Я как раз был там много раз и отлично знаю, что происходит в Ельцин Центре. Это музей свободы, носящий имя человека, который удержал страну от гражданской войны. Он может не нравиться только людям, тайно или явно ратующим за возвращение крепостного права. Потому что их корёжит от свободной России. Евгений Ройзман политик, основатель екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» политик, основатель екатеринбургского фонда «Город без наркотиков»

Заместитель исполнительного директора Ельцин Центра Людмила Телень в беседе с NEWS.ru отказалась даже допустить мысль о закрытии мемориала первого президента России. Она не ответила на вопрос о том, как реагирует на высказывания против музея семья Бориса Ельцина, заверив, что Ельцин Центр обязательно продолжит вести свою деятельность, как и прежде.