В Екатеринбурге пройдёт митинг против прославления образа Ельцина

Активисты левых политических движений Екатеринбурга запанировали провести 16 октября митинг против «прославления бывшего президента России Бориса Ельцина». Организаторы сообщили Znak.com, что собирались провести мероприятие в начале октября и приурочить его к штурму Белого дома, но согласовать с властями удалось только эту дату.

Акцию собираются провести возле Ельцин-Центра. Организаторы уверены , что его экспозиция вводит посетителей в заблуждение и рассказывает о личности и политике экс-президента однобоко.

Позиция большинства левых организаций по поводу Ельцина отличается от мнений и так называемых «патриотов» и так называемых «либералов», которые противопоставляют [действующего президента Владимира] Путина и Ельцина. «Патриоты» превозносят Путина и ругают Ельцина, «либералы» — наоборот. Позиция левых состоит в том, что нынешняя политика является логичным продолжением эпохи ельцинизма, — рассказал организатор митинга Дамир Шингареев.

Участие в мероприятии примут сторонники КПРФ, «Левого фронта», «Союза за социализм», «Левого социалистического действия», Объединенной коммунистической партии и Межрегионального объединения коммунистов.

Ельцин — первый президент России, возглавлявший страну с 1991 года. 31 декабря 1999 года, на втором президентском сроке, он сложил с себя полномочия. Его место занял Путин, который тогда занимал должность главы кабмина. Он победил на досрочных выборах главы государства в марте 2000 года.

Ранее Путин заявил, что Ельцин не передавал ему свой пост. Он объяснил, что занял должность по закону, так как был председателем правительства.