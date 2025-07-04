Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 июля 2025 года

Наступило 4 июля 2025 года, первая пятница второго месяца лета. Сегодня родился человек, в честь которого назвали самый высокую вершину мира, США отмечают День независимости, а жители некоторых стран решают отдохнуть от праздников. Какие еще есть поводы для торжества и почему сегодня нельзя отправляться в дальнюю дорогу — узнаете из новой статьи NEWS.ru.
Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?
Сегодня в России поздравляют с профессиональным праздником сотрудников тыла уголовно-исполнительной системы. То есть людей, которые работают в тюрьмах и обеспечивают заключенных всем необходимым — от питания и одежды до досуга. Дата торжества совпадает с днем, когда в стране создали первые правила содержания осужденных, — это произошло в 1866 году. Сегодня есть повод сказать добрые слова поварам, пекарям, уборщикам и библиотекарям, которые трудятся в местах заключения.
Большой праздник сегодня отмечают в США — каждое 4 июля в стране проходит День независимости. Корни торжества уходят в 1776 год, когда была принята Декларация независимости — так 13 британских колоний образовали отдельное государство. Сегодня по всей стране пройдут фестивали и гулянья, яркие концерты и другие яркие массовые мероприятия. Зрелищным финалом станет традиционный фейерверк, который не раз воспевали американские поп-звезды — в том числе Кэти Перри.
Необычные праздники и памятные события
В некоторых странах настолько устали от бесконечных торжеств, что решили создать отдельный повод, чтобы восстановиться от суеты, — День отказа от праздников. Отмечать его придумали в Лондоне сотрудники компании, которая занимается организацией мероприятий. Таким образом работники хотели переключиться и провести хотя бы один день с семьей или лежа на диване перед телевизором. Вскоре эту идею подхватили и жители других стран.
Вот другие необычные праздники 4 июля:
День Алисы в Стране чудес;
День салата «Цезарь»;
День приготовления яичницы на тротуаре;
День независимости от мяса;
День сельского врача.
4 июля отмечают День салата «Цезарь»
Церковные и религиозные праздники сегодня
4 июля православная церковь вспоминает христианского мученика Иулиана Аназарвского, также известного как Иулиан Тарсийский. У него очень необычная и трагическая судьба. Иулиан родился в семье язычника сенатора в Киликии. Однако мать мальчика была христианкой — она воспитала в сыне веру в Бога и перевезла в Тарс после смерти мужа. Там уже повзрослевший Иулиан отказался приносить жертву языческим богам — за это его в течение года водили по городам Киликии и подвергали жестоким пыткам, чтобы тот отказался от Бога. За юношей последовала его мать и укрепляла веру сына. В итоге женщине отрезали ступни, Иулиана зашили в мешке с песком, змеями и скорпионами и так утопили в море. Спустя время его тело нашла вдова из Александрии и погребла с почестями в храме. Позднее мощи христианского мученика были признаны чудотворными.
Народные приметы 4 июля 2025 года: что запрещено делать в этот день?
В народе 4 июля прозвали Ульяновым днем. Считалось, что именно с этого срока начинала цвести липа. Из цветков дерева было принято делать целебные отвары и косметические средства. В этот день можно умываться росой, сеять редиску и защищать грядки от вредителей, устраивать любовные обряды, а также приглашать гостей.
Что нельзя делать 4 июля:
гадать и колдовать — к беде;
ломать ветки липы — к несчастьям;
отправляться в дальний путь — к неудачам и задержкам;
хвастаться и брать в долг — может спугнуть удачу.
Погодные приметы по народному календарю:
гром — к затяжному ненастью;
завывающий ветер — к скорому дождю;
яркое солнце вечером — к плохой погоде;
скрученные листья папоротника — к сухой и жаркой погоде.
Памятные даты и события: что произошло 4 июля в разные годы?
В 1631 году во Франции открылось первое агентство занятости — предок современных сайтов по поиску работы и рекламных агентств. В месте под названием Адресное бюро выпускали бюллетени, в которых каждый человек за деньги мог разместить объявление о поиске сотрудников.
В 1862 году английский математик и писатель Чарльз Лютвидж Доджсон, известный всему миру под псевдонимом Льюис Кэрролл, решил поведать 10-летней Алисе Лидделл историю о девочке, которая убежала за кроликом в Страну чудес. Позже его убедили написать об этом книгу, первый тираж которой вышел тоже 4 июля, но три года спустя.
В 2004 году футбольная сборная Греции впервые выиграла чемпионат Европы, опередив Португалию.
4 июля Льюис Кэрролл начал рассказывать историю о девочке, которая убежала за кроликом в Страну чудес
Этот день в истории: кто родился и кто умер 4 июля?
В этот день появились на свет:
Сэр Джордж Эверест (1790 год) — валлийский ученый-географ и геодезист. Под его руководством были открыты самые высокие вершины Гималаев. Теперь главный пик мира носит его имя, хоть сам ученый и был против этого.
Луи Мейер (1884 год) — знаменитый американский кинопродюсер родом из Минска. Именно он стоял у истоков голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer и предложил вручать самую престижную кинопремию — «Оскар».
Дмитрий Назаров (1957 год) — советский и российский актер театра и кино. Массовому зрителю он наиболее известен по роли шефа Виктора Баринова в ситкоме «Кухня».
В этот день мир покинули:
Мария Кюри (1934 год) — польско-французская ученая, физик и химик. Вместе с Пьером Кюри и Антуаном Анри Беккерелем она открыла радиоактивность, а также несколько новых химических элементов.
Боб Росс (1995 год) — американский художник и телеведущий. Он вел популярное шоу «Радости живописи», где учил обычных людей рисовать.
Юрий Хой (2000 год) — советский и российский музыкант, лидер группы «Сектор газа», хиты которой до сих пор знают и любят россияне.
Именины и дни ангела 4 июля: кого не забыть поздравить?
В этот день особенно много именинников. Сегодня день ангела у Берты, Изабеллы, Оды, Ульриха, Алексея, Анастасия, Антония, Арчилла, Афродисия, Василисы, Георгия, Дато, Ивана, Иона, Келсия, Луарасаба, Максима, Марионилла, Никиты, Николая, Павла, Руфа, Терентия, Феодора, Юлиана и Юлия.
Проверьте, нет ли людей с такими именами среди ваших близких, и не забудьте их поздравить с праздником!