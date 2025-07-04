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04 июля 2025 в 06:00

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 июля 2025 года

4 июля: какие праздники отмечают сегодня в России и мире 4 июля: какие праздники отмечают сегодня в России и мире Фото: Disney Enterprises/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наступило 4 июля 2025 года, первая пятница второго месяца лета. Сегодня родился человек, в честь которого назвали самый высокую вершину мира, США отмечают День независимости, а жители некоторых стран решают отдохнуть от праздников. Какие еще есть поводы для торжества и почему сегодня нельзя отправляться в дальнюю дорогу — узнаете из новой статьи NEWS.ru.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Сегодня в России поздравляют с профессиональным праздником сотрудников тыла уголовно-исполнительной системы. То есть людей, которые работают в тюрьмах и обеспечивают заключенных всем необходимым — от питания и одежды до досуга. Дата торжества совпадает с днем, когда в стране создали первые правила содержания осужденных, — это произошло в 1866 году. Сегодня есть повод сказать добрые слова поварам, пекарям, уборщикам и библиотекарям, которые трудятся в местах заключения.

4 июля в России поздравляют сотрудников тыла уголовно-исполнительной системы 4 июля в России поздравляют сотрудников тыла уголовно-исполнительной системы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большой праздник сегодня отмечают в США — каждое 4 июля в стране проходит День независимости. Корни торжества уходят в 1776 год, когда была принята Декларация независимости — так 13 британских колоний образовали отдельное государство. Сегодня по всей стране пройдут фестивали и гулянья, яркие концерты и другие яркие массовые мероприятия. Зрелищным финалом станет традиционный фейерверк, который не раз воспевали американские поп-звезды — в том числе Кэти Перри.

Необычные праздники и памятные события

В некоторых странах настолько устали от бесконечных торжеств, что решили создать отдельный повод, чтобы восстановиться от суеты, — День отказа от праздников. Отмечать его придумали в Лондоне сотрудники компании, которая занимается организацией мероприятий. Таким образом работники хотели переключиться и провести хотя бы один день с семьей или лежа на диване перед телевизором. Вскоре эту идею подхватили и жители других стран.

Вот другие необычные праздники 4 июля:

  • День Алисы в Стране чудес;

  • День салата «Цезарь»;

  • День приготовления яичницы на тротуаре;

  • День независимости от мяса;

  • День сельского врача.

4 июля отмечают День салата «Цезарь» 4 июля отмечают День салата «Цезарь» Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Церковные и религиозные праздники сегодня

4 июля православная церковь вспоминает христианского мученика Иулиана Аназарвского, также известного как Иулиан Тарсийский. У него очень необычная и трагическая судьба. Иулиан родился в семье язычника сенатора в Киликии. Однако мать мальчика была христианкой — она воспитала в сыне веру в Бога и перевезла в Тарс после смерти мужа. Там уже повзрослевший Иулиан отказался приносить жертву языческим богам — за это его в течение года водили по городам Киликии и подвергали жестоким пыткам, чтобы тот отказался от Бога. За юношей последовала его мать и укрепляла веру сына. В итоге женщине отрезали ступни, Иулиана зашили в мешке с песком, змеями и скорпионами и так утопили в море. Спустя время его тело нашла вдова из Александрии и погребла с почестями в храме. Позднее мощи христианского мученика были признаны чудотворными.

Народные приметы 4 июля 2025 года: что запрещено делать в этот день?

В народе 4 июля прозвали Ульяновым днем. Считалось, что именно с этого срока начинала цвести липа. Из цветков дерева было принято делать целебные отвары и косметические средства. В этот день можно умываться росой, сеять редиску и защищать грядки от вредителей, устраивать любовные обряды, а также приглашать гостей.

4 июля запрещено гадать и колдовать 4 июля запрещено гадать и колдовать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать 4 июля:

  • гадать и колдовать — к беде;

  • ломать ветки липы — к несчастьям;

  • отправляться в дальний путь — к неудачам и задержкам;

  • хвастаться и брать в долг — может спугнуть удачу.

Погодные приметы по народному календарю:

  • гром — к затяжному ненастью;

  • завывающий ветер — к скорому дождю;

  • яркое солнце вечером — к плохой погоде;

  • скрученные листья папоротника — к сухой и жаркой погоде.

Памятные даты и события: что произошло 4 июля в разные годы?

  • В 1631 году во Франции открылось первое агентство занятости — предок современных сайтов по поиску работы и рекламных агентств. В месте под названием Адресное бюро выпускали бюллетени, в которых каждый человек за деньги мог разместить объявление о поиске сотрудников.

  • В 1862 году английский математик и писатель Чарльз Лютвидж Доджсон, известный всему миру под псевдонимом Льюис Кэрролл, решил поведать 10-летней Алисе Лидделл историю о девочке, которая убежала за кроликом в Страну чудес. Позже его убедили написать об этом книгу, первый тираж которой вышел тоже 4 июля, но три года спустя.

  • В 2004 году футбольная сборная Греции впервые выиграла чемпионат Европы, опередив Португалию.

4 июля Льюис Кэрролл начал рассказывать историю о девочке, которая убежала за кроликом в Страну чудес 4 июля Льюис Кэрролл начал рассказывать историю о девочке, которая убежала за кроликом в Страну чудес Фото: Global Look Press

Этот день в истории: кто родился и кто умер 4 июля?

В этот день появились на свет:

Сэр Джордж Эверест (1790 год) — валлийский ученый-географ и геодезист. Под его руководством были открыты самые высокие вершины Гималаев. Теперь главный пик мира носит его имя, хоть сам ученый и был против этого.

Луи Мейер (1884 год) — знаменитый американский кинопродюсер родом из Минска. Именно он стоял у истоков голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer и предложил вручать самую престижную кинопремию — «Оскар».

Дмитрий Назаров (1957 год) — советский и российский актер театра и кино. Массовому зрителю он наиболее известен по роли шефа Виктора Баринова в ситкоме «Кухня».

В этот день мир покинули:

Мария Кюри (1934 год) — польско-французская ученая, физик и химик. Вместе с Пьером Кюри и Антуаном Анри Беккерелем она открыла радиоактивность, а также несколько новых химических элементов.

Боб Росс (1995 год) — американский художник и телеведущий. Он вел популярное шоу «Радости живописи», где учил обычных людей рисовать.

Юрий Хой (2000 год) — советский и российский музыкант, лидер группы «Сектор газа», хиты которой до сих пор знают и любят россияне.

4 июля родилась Мария Кюри 4 июля родилась Мария Кюри Фото: Scherl/Global Look Press

Именины и дни ангела 4 июля: кого не забыть поздравить?

В этот день особенно много именинников. Сегодня день ангела у Берты, Изабеллы, Оды, Ульриха, Алексея, Анастасия, Антония, Арчилла, Афродисия, Василисы, Георгия, Дато, Ивана, Иона, Келсия, Луарасаба, Максима, Марионилла, Никиты, Николая, Павла, Руфа, Терентия, Феодора, Юлиана и Юлия.

Проверьте, нет ли людей с такими именами среди ваших близких, и не забудьте их поздравить с праздником!

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