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26 июля 2025 в 22:15

В России прокомментировали перепалку США и Китая в Совбезе ООН

Полянский назвал привычной для Совбеза ООН перепалку США и Китая

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Перепалки между представителями США и Китая на заседаниях Совета Безопасности ООН происходят регулярно, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. По его словам, американцы часто обвиняют Китай в поставках России компонентов для дронов, что вызывает жесткую реакцию со стороны китайской делегации.

Такие ситуации стали уже привычными для заседаний по Украине, — отметил зампостпред России при ООН.

Полянский добавил, что на последнем заседании было два таких конфликтных обмена репликами. Кроме того, российский дипломат упрекнул США в поставках военной помощи Украине, что, по его мнению, тоже является причиной напряженности на заседаниях.

Ранее представители США и Китая устроили скандал на заседании Совета Безопасности ООН из-за Украины. Отмечается, что американская сторона обвинила Китай в несоблюдении мер по ужесточению контроля за экспортом различных компонентов в Россию. В свою очередь, в Китае заявили, что Пекин не является стороной конфликта между Москвой и Киевом.

ООН
Китай
США
Дмитрий Полянский
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