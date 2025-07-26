В России прокомментировали перепалку США и Китая в Совбезе ООН Полянский назвал привычной для Совбеза ООН перепалку США и Китая

Перепалки между представителями США и Китая на заседаниях Совета Безопасности ООН происходят регулярно, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. По его словам, американцы часто обвиняют Китай в поставках России компонентов для дронов, что вызывает жесткую реакцию со стороны китайской делегации.

Такие ситуации стали уже привычными для заседаний по Украине, — отметил зампостпред России при ООН.

Полянский добавил, что на последнем заседании было два таких конфликтных обмена репликами. Кроме того, российский дипломат упрекнул США в поставках военной помощи Украине, что, по его мнению, тоже является причиной напряженности на заседаниях.

Ранее представители США и Китая устроили скандал на заседании Совета Безопасности ООН из-за Украины. Отмечается, что американская сторона обвинила Китай в несоблюдении мер по ужесточению контроля за экспортом различных компонентов в Россию. В свою очередь, в Китае заявили, что Пекин не является стороной конфликта между Москвой и Киевом.