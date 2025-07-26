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26 июля 2025 в 23:10

Стало известно, как НАТО наблюдает за Россией посредством «глаз в небе»

BI: НАТО наблюдает за Россией с помощью комплексов AWACS

Boeing E-3 Sentry Boeing E-3 Sentry Фото: defense.gov

НАТО отслеживает военную деятельность России в районе Калининграда с помощью «глаз в небе» — специализированных комплексов AWACS, пишет Business Insider, корреспондент которого принял участие в таком полете. Он уточнил, что это авиационная система предупреждения и контроля, которая устанавливается на летательном средстве.

Устройство позволяет обнаружить объекты противника в воздухе, на земле и на воде, навести на них средства поражения или перехвата. Комплексы состоят из летательного аппарата (чаще всего самолет), мощного радиолокатора, вспомогательной аппаратуры и средств связи. В частности, самолет Boeing E-3 восемь часов вел наблюдение в регионе Балтийского моря и Калининграда, указано в материале.

Ранее издание Baijiahao передавало, что президент России Владимир Путин будет готов пойти на жесткие меры, если появится угроза Калининграду. Таким образом российский лидер достал «кувалду» на глазах у всего мира, отмечается в статье.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс представляет собой инструмент конфронтации. Он напомнил, что политический блок настроен враждебно по отношению к РФ. Реакция Москвы последовала в ответ на провокационные заявления командующего сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью, который сказал о готовности Альянса «стереть с лица земли» российский полуэксклав.

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